خاص 'إرنا':

دعمُ أمريكا و انحيازها يدفعان المشاريع التهويدية الصهيونية في القدس إلي الأمام

رام الله/20 آب/أغسطس/إرنا-يستغل كيان العدو الدعم و الانحياز الأمريكي في رفع مستوي الحملات التهويدية داخل القدس المحتلة ، و التي وصلت مراحل متقدمة جداً ، و غير مسبوقة ؛ بحسب ما ترصد أوساط فلسطينية.

وفي السياق، قال 'المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان'، :' إن حكومة الاحتلال تمضي قدماً في سياسة الضم عبر خلق وقائع يومية جديدة ، فضلاً عن الدفع بسلسلة من المشاريع الاستيطانية المتتالية ، مستغلة بشكل بشع مظلة الرعاية من جانب الولايات المتحدة لسياسات إسرائيل الاستعمارية التوسعية'.
من جانبه، أكد مسؤول ملف القدس لدي حركة 'الجهاد الإسلامي' فؤاد الرازم أن هذه الهجمة لا تستثني المسجد الأقصي المبارك.
وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'الرازم'، :'إن الاحتلال يعمل بصورة حثيثة ، و متسارعة للسيطرة علي المسجد ، وإحكام عزل المقدسيين و الفلسطينيين عنه'.
وأضاف، 'الإجراءات المتلاحقة علي الأرض ، وبعدما أخذت تتصاعد وتيرتها تشي بأن الأمر أبعد من مسألة إرضاء لأصوات بعض المستوطنين هنا أو هناك كما يحاول الإعلام الإسرائيلي أن يُروج'.
كما أكد القيادي في 'الجهاد' علي ضرورة أن يقوم الكل من أبناء الأمة و قواها بواجبهم تجاه القدس و'الأقصي'.
ودعا 'الرازم' إلي تفعيل المقاومة و توسيع رقعتها علي امتداد الوطن السليب ، وإبقاء حالة الاشتباك مع الاحتلال و مستوطنيه دائمة من أجل قطع الطريق علي أطماع المنظمات التلمودية ، ومن يقفون خلفها.
وتأتي هذه الدعوة غداة مصادقة ما تسمي بـ'لجنة التخطيط والبناء' التابعة لبلدية الاحتلال في القدس علي بناء (20) ألف وحدة استيطانية جديدة داخل أحياء المدينة المختلفة.
وتترافق هذه الحمي الاستيطانية مع سعي الكيان الصهيوني لتهجير التجمعات الفلسطينية الواقعة شرقي المدينة ، وبخاصة في تجمع 'الخان الأحمر' البدوي, بالإضافة إلي المصادقة علي مخطط لبناء كليات عسكرية 'إسرائيلية' علي أراضي قرية 'عين كارم' المقدسية.
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دعمُ أمريكا و انحيازها يدفعان المشاريع التهويدية الصهيونية في القدس إلي الأمام

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دعمُ أمريكا و انحيازها يدفعان المشاريع التهويدية الصهيونية في القدس إلي الأمام

خاص 'إرنا':

دعمُ أمريكا و انحيازها يدفعان المشاريع التهويدية الصهيونية في القدس إلي الأمام

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