مشاهد الفرحة تغيب عن سكان غزة في عيد الاضحي

وشهدت أسواق غزة , حالة من الركود وتكسد في بضائع المحلات التجارية من أعياد ماضية دون مشتري.

ويحاول الباعة تقديم عروض للمشترين دون جدوي مثل البائع محمد رياض صاحب محل لبيع الملابس بسوق الساحة الشعبي الذي قدم عروض مخفضة جدا لكن دون مشتري .

وقال محمد , أنه قبل عشرة أيام من قدوم الأعياد كانت الأسواق تكتظ بالمشترين والحركة النشطة اما اليوم في ظل ازمة الرواتب وقلة السيولة فلا شيء يبعث علي الفرح .

وأضاف : ' الناس كلها قاعدة بتحسب بحياتها المنزلية اكلها وشربها وبعد ذلك تأتي ملابس العيد والناس تفضل ان تشتري ملابس للمدارس التي اقتربت اكثر من ملابس العيد... الوضع صعب والعيد ليس له بهجة ابدا ' .

وأوضح محمد , ' في أعياد السنة الماضية كنت يعمل لدي 7 عمال السنة الان لا يوجد سوي ثلاثة عمال مع قلة الاسواق والبيع ' .



أسواق الماشية

واشتكي أصحاب مزارع الأبقار والأغنام في غزة من قلة بيع الاضاحي العام الحالي بسبب عدة أزمات كانقطاع الرواتب واغلاق المعابر ما دفع المواطنين للعزوف عن شراء الاضاحي.

وقال أبو العبد صلاح صاحب مزارع للأبقار والأغنام شرق القطاع , أن العام الحالي أسوأ من سابقه في بيع الأبقار حيث لم يبع سوي سبعين عجل في حين كان يبيع في اعوام سابقة اكثر من مئتين.

وأضاف : ' اقبال الناس للأضاحي ضعيف جدا منذ 4 أربع سنوات ' .

وأردف , ان معدل بيعه للعجول والأبقار في السنوات البعيدة عن الحصار وتردي الأوضاع تصل الي 200 عجل بقري في كل عيد ومقارنة في الآونة الأخيرة لا يتجاوز بيعه سوي سبعون عجل بقري .

وتعرضت مزرعة أبو صلاح المكونة من خمسة دونمات للاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي خلال حرب عام 2008 وتكبد خسائر فادحة آنذاك .



بطالة

وفي هذا الصدد , قال سمير أبو مدلل , خبير اقتصادي , أن الاجراءات الصهيونية الاخيرة علي معابر قطاع غزة وجهت ضربة قاسمة للأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة التي وصلت الي أرقام فلكية حيث البطالة وصلت الي 46% وفي صفوف الشباب وصلت الي 60% واضافة الي 65% فقر و 80% مساعدات من الأونروا والمؤسسات الدولية .

وأوضح أن أسواق غزة تشهد حالة من الركود لدي البائعين والتجار بسبب نقص السيولة بغزة الفترة الماضية وأزمة الرواتب التي تمر بها السلطة الفلسطينية الي جانب الحصار المحدق منذ سنوات واغلاق المعابر .

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