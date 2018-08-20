’حماس’ في الذكري 49 لإحراق الأقصي: الهدف الأصيل تحرير فلسطين بكل مقدساتها

بيروت/20 آب/اغسطس/ارنا-تزامنًا مع حلول الذكري التاسعة والأربعين لإحراق كيان العدو المسجد الأقصي المبارك في العام 1969، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بيانا أكدت فيه أن 'جوهر الصراع مع المحتل يقوم علي هدف أصيل وهو تحرير أرض فلسطين وفي قلبها المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلي رأسها القدس، والمسجد الأقصي'.

وشددت الحركة في البيان علي أن 'تحرير الأقصي لا يتم إلا بدفع الثمن، وأن حركة 'حماس' وكل قوي شعبنا الحية قادرة علي مواصلة النضال بكل الوسائل حتي تحرير فلسطين والقدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسري، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس'.
الحركة لفتت إلي تزامن الذكري مع 'سلسلة جديدة من الجرائم الصهيونية بحق الأقصي والقدس، من تهويد وهدم منازل وترحيل ومصادرة هويات المقدسيين، وهجمة شرسة للاستيطان بهدف تكريس وقائع جديدة يستحيل معها عودة القدس إلي الفلسطينيين'.
وتابع البيان 'إن مسيرات العودة وكسر الحصار هي إحدي إبداعات شعبنا التي لن يتخلي عنها أحد، وإننا في حركة 'حماس' سنعمل إلي جانب كل أبناء شعبنا وقواه الحية لاستمرارها حتي تحقيق أهدافها في العودة وكسر الحصار'، لافتًا الي أن 'مشاورات الفصائل في القاهرة برعاية المصرية تهدف إلي كسر الحصار ووقف العدوان عن قطاع غزة، بما يضمن حياة كريمة لشعب فلسطين'.
وإذ أكدت الحركة أن 'تحرير فلسطين ومواجهة المؤامرات وعلي رأسها مؤامرة صفقة القرن بحاجة ماسة إلي رص الصفوف وتوحيد الجبهة الوطنية الفلسطينية'، لفتت الي ان 'أقصر الطرق للمصالحة الوطنية الالتزام باتفاق 2011م، ورفع فوري للعقوبات التي تفرضها السلطة علي قطاع غزة ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الأجواء لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي الجديد'.
وهاجمت الحركة الإدارة الأميركية قائلة 'إن الإدارة الأميركية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بنقل سفارتها الي القدس، بخلاف كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والدينية، وكأنها حرب صليبية جديدة، وتطهير عرقي كرسه الاحتلال بسن قانون قومية الدولة اليهودية'.
وفي الوقت الذي يتطلب تحرير القدس وحدة الصف الفلسطيني قالت الحركة 'نرفض انعقاد المجالس الانفصالية التي تعتبر تكريسا لشق الصف الوطني وإمعانا في تعذيب أبناء شعبنا، عبر العقوبات التي تفرضها السلطة علي قطاع غزة الصامد، لضرب مقومات وعوامل صموده في وجه صفقة القرن المشبوهة'.
وفي الختام، حيّت الحركة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال، خاصة أهالي خان الأحمر، كما حيّت شهداء مسيرة العودة وجرحاها.
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’حماس’ في الذكري 49 لإحراق الأقصي: الهدف الأصيل تحرير فلسطين بكل مقدساتها

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