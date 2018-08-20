رئیس السلطة القضائیة : اعتقال 120 مشتبها بهم فی قضایا فساد

وفی تصریح له الیوم الاثنین خلال اجتماع كبار المسؤولین لدي جهاز القضاء، اكد املی لاریجانی ان الجهات المعنیة كرّست جهودها لحسم الملفات الخاصة بالفساد الاقتصادی؛ لافتا فی السیاق الي تخصیص 4 محاكم لمتابعة هذه الملفات ولاسیما محاكمة المتورطین فی قضیا فساد كبري.

وفی جانب آخر من تصریحاته، تطرّق رئیس السلطة القضائیة الي الذكري السنویة لمخطط 'الانقلاب العسكری الامریكی' فی 19 اغسطس 1953، الذی اطاح بحكومة رئیس الوزراء الایرانی انذك 'الدكتور محمد مصدق'؛ مشددا ان 'الامریكان یواصلون علي الدوام سیاساتهم الاستعماریة فی البلدان الاخري وقد تمثل احد نماذج هذه المؤامرات فی كارثة انقلاب العام 1953 داخل البلاد'.

كما اشار الي مخطط 'فریق العمل ' الذی اعدت له الادارة الامریكیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ مؤكدا ان الشعب الایرانی جرّب علي مدي 40 عاما انواع المؤامرات والاجراءات العدائیة من جانب امریكا بما یشمل الانقلاب العسكری والتحریض القومی وفرض الحرب وانواع الحظر والتهدیدات، الي جانب تاسیس جماعات ارهابیة مثل داعش بالقرب من حدود البلاد.

وقال ایة الله املی لاریجانی ان العدو یكذب فی ما یدعیه من انه 'لایسعي الي الاطاحة بالنظام'؛ مبینا ان الاعداء جندوا طاقاتهم منذ البدایة علي هذا المخطط لكنهم تكبدوا الهزیمة مرارا وتكرارا بفضل تواجد الشعب الایرانی والشباب والنخب فی ساحات البلاد.

وتابع قائلا، ان امریكا عاجزة عن تكرار كارثة انقلاب 19 اغسطس 1953 لانها ستتلقي صفعة اكثر ایلاما من الشعب الایرانی الذی یرصد الامور جیدا ولدیه رؤیة واضحة تجاه التطورات.

ونوه رئیس السلطة القضائیة الي تعاظم الطاقات العلمیة والدفاعیة والصناعیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الیوم واكثر من ای وقت مضي؛ مؤكدا ان البلاد سیتمكن ببركة الایمان وبصیرة الشعب والعنایة الالهیة من تجاوز العقبات؛ وداعیا المسؤولین بان یكونوا علي قدر المسؤولة الملقاة علي اعتاقهم فی تحدید مشاكل الشعب ومعالجتها.

وفی الختام اشار رئیس السلطة القضائیة الي الیوم الوطنی للصناعات الدفاعیة فی ایران؛ مهنئا بالمناسبة وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة وجمیع العاملین فی المجالات ذات الصلة؛ معربا عن تقدیره لجهودهم فی سیاق تحقیق الاهداف الدفاعیة المنشودة للبلاد والتی تبلورت فی توجیهات الامام الخمینی (رض)، وسماحة قائد الثورة الاسلامیة.

انتهي ** ح ع

