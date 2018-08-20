باسيل: موقف لبنان هو مع العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين

و أكد باسيل ان “موقف لبنان هو مع العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين من دون اي ربط بين العودة والحل السياسي”، وقال: “لدينا أفكار عملية لعودة النازحين اولها تطبيق القانون اللبناني للتمييز بين النازح الإقتصادي والنازح الأمني”.

واضاف: “تحدثنا عن فتح تواصل مباشر بين وزارتي خارجية لبنان وروسيا ومؤسسات البلدين لتحويل المبادرة الي الناحية التنفيذية”.

وتابع: “لبنان يجب ان يكون منصة لاعادة اعمار سوريا والتعاون الاستراتيجي بين لبنان وروسيا ضروري لهذه الغاية”. وأعلن “اننا نشجع الشركات الروسية علي المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في لبنان”، معتبرا ان “نجاح الشركات من شأنه ان يعزز الاستقرار في المنطقة”.

انتهي**2054**س.ر

