الشيخ قبلان: بحكمة وشجاعة قيادتها وشعبها ستنتصر ايران علي المؤامرات

و حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والامين العام للمجلس نزيه جمول، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وتمني الشيخ قبلان للسفير الجديد 'النجاح في مهامه وتوطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين'، كما تمني 'للجمهورية الاسلامية الايرانية دوام التقدم والمنعة في مواجهة الهجمة الاميركية ضدها في محاولة فاشلة لاخضاع ارادتها'.

وقال 'نحن لنا ملء الثقة ان ايران بحكمة وشجاعة قيادتها وشعبها، ستنتصر علي المؤامرات التي تستهدفها، لانها متمسكة بالحق تحتضن القضايا المحقة للشعوب المستضعفة، وهي لن تتخلي عن دورها في نصرة المستضعفين'.

انتهي**2054**س.ر

