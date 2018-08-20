الشيخ قبلان: بحكمة وشجاعة قيادتها وشعبها ستنتصر ايران علي المؤامرات

بيروت/20 آب/اغسطس/ارنا- استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس ظهر اليوم، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد محمد جلال فيروز نيا في زيارة تعارف.

و حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والامين العام للمجلس نزيه جمول، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.
وتمني الشيخ قبلان للسفير الجديد 'النجاح في مهامه وتوطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين'، كما تمني 'للجمهورية الاسلامية الايرانية دوام التقدم والمنعة في مواجهة الهجمة الاميركية ضدها في محاولة فاشلة لاخضاع ارادتها'.
وقال 'نحن لنا ملء الثقة ان ايران بحكمة وشجاعة قيادتها وشعبها، ستنتصر علي المؤامرات التي تستهدفها، لانها متمسكة بالحق تحتضن القضايا المحقة للشعوب المستضعفة، وهي لن تتخلي عن دورها في نصرة المستضعفين'.
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الشيخ قبلان: بحكمة وشجاعة قيادتها وشعبها ستنتصر ايران علي المؤامرات

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