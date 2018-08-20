النظام الحقوقی لبحر قزوین لا یتضمن رسم الحدود المائیة

واشارت السیدة فرشجی فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاثنین، الي ان القضایا الخاصة بالبیئة لوحظت بشكل جید فی نصّ هذه الاتفاقیة القانونیة؛ لافتة الي وجود اتفاقیة شاملة ومستقلة اخري حول القضایا البیئیة لبحر قزوین والتی تم الاتفاق علیها بین الدول المتشاطئة خلال العام 2006؛ واردفت ان هذه الاتفاقیة تتضمن برتوكولات اضافیة فی مجال حمایة البیئة البحریة فی بحر قزوین.

وبحسب المسؤولة فی مؤسسة البیئة الایرانیة، تنص البروتوكولات الاضافیة علي مواضیع عدیدة بما فیها الحدّ من التلوث النفطی، وحمایة التنوع البیئی، ورصد حالات التلوث الناجمة عن الانشطة البریة وتقییم التداعیات البیئیة العابرة للحدود.

وتابعت، انه نظرا للاتفاقیة البیئیة الخاصة بمنطقة بحر قزوین والبروتوكولات الاضافیة فیها، لا توجد هناك ضرورة بان یتطرق النظام القانوی لبحر قزوین الي تفاصیل القضایا البیئیة لهذه المنطقة.

وفی معرض الاشارة الي حصة الدول المطلة علي بحر قزوین من الاحیاء المائیة فی هذه المنطقة، اشارت المسؤولة الایرانیة الي الاتفاقیة الموقعة خلال العام 2014 حیث القمة الرابعة لرؤساء الدول الخمس فی مدینة استاراخان؛ منوهة الي ان هذه الاتفاقیة تهدف الي ارساء تعاون مشترك فی مجال الثورة السمكیة وحمایة الاحیاء المائیة لهذه المنطقة.

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