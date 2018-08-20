المنتخب الإیرانی لكرة الطائرة الشاطئیة یبدأ مشواره بالفوز علي تیمور الشرقیة

وهزم المنتخب الوطنی الإیرانی نظیره من جمهوریة تیمور الشرقیة بنتیجة 2-0 بعد تسجیل النقاط التالیة: 21-12 و21-10.

علما بأن المنتخب الوطنی الإیرانی لكرة الطائرة الشاطئیة یقع فی مجموعة واحدة مع كل من تیمور الشرقیة والیابان وفیتنام. وسیواجه یوم الأربعاء، المنتخب الیابانی خلال مباراته الثانیة فی إطار هذه الدورة من الألعاب الآسیویة.

وبدأت هذه الدورة من الألعاب الآسیویة أعمالها رسمیا منذ 18 اب- أغسطس فی إندونیسیا وستستمر حتي 2 ایلول- سبتمبر فی 40 فرع ریاضی بمشاركة ما یزید عن 11 ألف ریاضی وریاضیة من 45 دولة آسیویة.

وشاركت إیران فی مختلف الفروع الریاضیة لهذه الدورة من الألعاب الآسیویة، بمشاركة 280 ریاضیا و98 ریاضیة.

إنتهی**أ م د**س.ر

