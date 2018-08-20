فی ألعاب آسیاد 2018؛

المنتخب الإیرانی لكرة الطائرة الشاطئیة یبدأ مشواره بالفوز علي تیمور الشرقیة

جاكرتا/20 آب/أغسطس/إرنا- تمكن المنتخب الوطنی الإیرانی لكرة الطائرة الشاطئیة للرجال، المشارك بدورة الألعاب الآسیویة 'آسیاد 2018' المقامة فی العاصمة الاندونیسیة جاكرتا، من الفوز علي نظیره من تیمور الشرقیة بنتیجة 2-0 .

وهزم المنتخب الوطنی الإیرانی نظیره من جمهوریة تیمور الشرقیة بنتیجة 2-0 بعد تسجیل النقاط التالیة: 21-12 و21-10.
علما بأن المنتخب الوطنی الإیرانی لكرة الطائرة الشاطئیة یقع فی مجموعة واحدة مع كل من تیمور الشرقیة والیابان وفیتنام. وسیواجه یوم الأربعاء، المنتخب الیابانی خلال مباراته الثانیة فی إطار هذه الدورة من الألعاب الآسیویة.
وبدأت هذه الدورة من الألعاب الآسیویة أعمالها رسمیا منذ 18 اب- أغسطس فی إندونیسیا وستستمر حتي 2 ایلول- سبتمبر فی 40 فرع ریاضی بمشاركة ما یزید عن 11 ألف ریاضی وریاضیة من 45 دولة آسیویة.
وشاركت إیران فی مختلف الفروع الریاضیة لهذه الدورة من الألعاب الآسیویة، بمشاركة 280 ریاضیا و98 ریاضیة.
إنتهی**أ م د**س.ر



برچسب ها

ورزش

آسیاد 2018

المنتخب الوطنی الإیرانی

کرة الطائرة الشاطئیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المنتخب الإیرانی لكرة الطائرة الشاطئیة یبدأ مشواره بالفوز علي تیمور الشرقیة

معظم المشاهدات

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

جهانغیری: الاوروبیون إلتزموا بتعویض ایران

فی لقاء مع وكالة إرنا:

جهانغیری: الاوروبیون إلتزموا بتعویض ایران

ايران وارمينيا توقعان اتفاقية تعاون لانتاج سيارات زراعية

ايران وارمينيا توقعان اتفاقية تعاون لانتاج سيارات زراعية

لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

مساعدة غرفة تجارة السليمانية:

لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

أحدث الأخبار

ظريف : ينبغي علي الاوربيين التسريع في خطواتهم العملية

ظريف : ينبغي علي الاوربيين التسريع في خطواتهم العملية

وزير الإقتصاد يحضر الي البرلمان الأسبوع المقبل للرد علي أسئلة النواب

وزير الإقتصاد يحضر الي البرلمان الأسبوع المقبل للرد علي أسئلة النواب

خمسة لاعبين ايرانيين للووشو يتاهلون الربع النهائي في الالعاب الاسيوية

خمسة لاعبين ايرانيين للووشو يتاهلون الربع النهائي في الالعاب الاسيوية

انتهاكات المستوطنين في الضفة.. معاناة يومية في حياة الفلسطينيين

تدمير مركبات وخط شعارات عنصرية

انتهاكات المستوطنين في الضفة.. معاناة يومية في حياة الفلسطينيين

دعمُ أمريكا و انحيازها يدفعان المشاريع التهويدية الصهيونية في القدس إلي الأمام

خاص 'إرنا':

دعمُ أمريكا و انحيازها يدفعان المشاريع التهويدية الصهيونية في القدس إلي الأمام

موضوعات مرتبط