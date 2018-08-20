ضبط اكثر من طنين من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

وقال العقيد طاهري اليوم الاثنين ان قوات الامن الداخلي في مدينتي خاش ومهرستان بمحافظة سيستان وبلوجستان، بالتعاون مع وحدة مكافحة المخدرات في هذه المحافظة، قامت برصد عصابة تهريب مخدرات كبيرة كانت تنقل المخدرات من المناطق الحدودية ومنها الي عمق البلاد.

واشار 'طاهري' الي ان هذه القوات تمكنت بعد التفتيش والمسح الميداني الدقيق للمنطقة وتكثيف السيطره الأمنيه وبعد اشتباكات مسلحة مع افراد العصابة، من اعتقال احد المهربين ومصادرة اربع سيارات وضبط 851 كيلوغراما من الافيون و 10 كيلوغرامات من المورفين و 258 كيلوغراما من الحشيش.

وتابع طاهري ان قوي الأمن الداخلي في مدينة دلكان التابعة للمحافظة، تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي عملية لنقل كميات كبيرة من المخدرات عبر الطرق الالتفافية للمحافظة حيث استطاعت في عملية لها من القاء القبض علي اثنين من المهربين وايقاف ثلاث عجلات وضبط طن و 8 كيلوغرامات من الافيون و 7 كيلوغرامات من الهيرويين و كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة و ضبط اسلحة كانت بحوزة المهربين.

انتهي**م م**س.ر

