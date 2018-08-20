مصدر مسؤول : عازمون علي تنمية التبادلات العلمية بين دول المنطقة

واشارت السيدة ميرعمادي في تصريح لها اليوم الاثنين، الي ان 'المركز الاقليمي' تأسس خلال العام 2008، بوصفه مكتبا تخصصيا لرابطة دول حضو المحيط الهندي في طهران، ومن مهامه تحديد المؤسسات البحثية والدراسات البارزة والاستعانة بها في نقل التكنولوجيا والتنسيق مع نظيراتها لدي بلدان رابطة المحيط الهندي (IORA).

يذكر ان رابطة دول حوض المحيط الهندي تاسست في 1997 وتضم في عضويتها 21 دولة؛ بما يشمل ايران واستراليا والهند وافريقيا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا، و7 اطراف حوارية اخري وهي امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين ومصر وتركيا.

كما تضم الرابطة الاقليمية عدة مراكز، منها المركز الاقليمي لنقل العلوم والتكنولوجيا (RCSTT) ومركزه في ايران.

انتهي**م م / ح ع **

