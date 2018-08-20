لم تسجل اصابات بين الحجاج الايرانيين جراء العاصفة التي ضربت السعودية

وفي تصريح اليوم الاثنين لمراسل 'ارنا'، اكد جوكار انه وفق اخر التقارير الواردة من الديار المقدسة، يقوم الحجاج الايرانيون حاليا باداء مناسكم بيسر وانهم يقضون اليوم في عرفات وبعد صلاة المغرب والعشاء ينفرون الي مزدلفة للمبيت هناك وعند شروق الشمس يتوجهون الي مني في اول ايام العيد.

ونوّه المسؤول في مؤسسة الحج والزيارة الايرانية، الي ان رحلات العودة الخاصة بالحجاج الايرانيين ستبدا اعتبارا من 27 آب / اغسطس وتستمر لغاية 15 ايلول/ سبتمبر المقبل.

علما ان 85 الف و 200 زائر ايراني يؤدون مناسك حج التمتع لهذا العام.

انتهي**م م / ح ع**

