مصدر مسؤول یؤكد تعزیز حضور المرأة فی الخارجیة الایرانیة

طهران/20 اب/اغسطس/ارنا- قالت مدیرة دائرة حقوق الانسان والمرأة فی وزارة الخارجیة الایرانیة السیدة 'فروزندة ودیعتی'، ان تمثیل المرأة فی الخارجیة سیشهد تنامیا ملفتا فی المستقبل القریب؛ مبینة انه سیتم تعیین النساء فی مناصب قیادیة بما یشمل السفیر وكبار المدرات فی الخارجیة.

واكدت السیدة 'ودیعتی' فی تصریح لها الیوم الاثنین، انه نظرا للهیكلة الاداریة الجدیدة فی وزارة الخارجیة، ستقام دورات تأهیلیة بهدف اعداد كوادر نسائیة لمختلف الاقسام التابعة للخارجیة؛ واردفت انه فضلا عن مصب سفارة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مالیزیا الذی تشغله السیدة 'مرضیة افخم'، سیتم قریبا تخصیص 9 مناصب قیادیة فی الخارجیة للمرأة.
وقالت المسؤول الایرانیة، ان ما یعادل 33% من السیدات العاملات لدي الخارجیة یحملن شهادات الماجستیر والدكتوراه؛ واضافت ان 63 شخصا من الكوادر العاملة لدي السفارات الایرانیة فی الخارج، هنّ من النساء.
انتهي**م م / ح ع**



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مصدر مسؤول یؤكد تعزیز حضور المرأة فی الخارجیة الایرانیة

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