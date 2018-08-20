مصدر مسؤول یؤكد تعزیز حضور المرأة فی الخارجیة الایرانیة

واكدت السیدة 'ودیعتی' فی تصریح لها الیوم الاثنین، انه نظرا للهیكلة الاداریة الجدیدة فی وزارة الخارجیة، ستقام دورات تأهیلیة بهدف اعداد كوادر نسائیة لمختلف الاقسام التابعة للخارجیة؛ واردفت انه فضلا عن مصب سفارة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مالیزیا الذی تشغله السیدة 'مرضیة افخم'، سیتم قریبا تخصیص 9 مناصب قیادیة فی الخارجیة للمرأة.

وقالت المسؤول الایرانیة، ان ما یعادل 33% من السیدات العاملات لدي الخارجیة یحملن شهادات الماجستیر والدكتوراه؛ واضافت ان 63 شخصا من الكوادر العاملة لدي السفارات الایرانیة فی الخارج، هنّ من النساء.

انتهي**م م / ح ع**

