220 نائباً برلمانياً يشيدون بالتقدّم الصناعي الدفاعي الايراني

وجاء في البيان الذي تلاه أحد أعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي أكبر رنجبرزاده: إنّ التقدّم الصناعي الدفاعي للبلاد جاء بفضل إبداع أبناء الثورة والشباب المؤمنين الايرانيين المسلمين رغم جميع العراقيل التي وُضِعت في طريقهم كالحظر الظالم المفروض مؤكداً علي أنّ هذا الإنجاز هو مظهر واستعراض للثقة بالنفس والإتكاء علي الذات والإكتفاء الذاتي الرامية جميعاً الي بلوغ الاقتصاد المقاوم والتمتع بتفوق دفاعي والسموّ بالإقتدار الوطني.

وكرّم النواب في بيانهم الشهداء العاملين في وزارة الدفاع من موظفين وخبراء وأخصائيين ومدراء واصفين إيّاهم بالكوادر الذين لم يدخروا جهداً في العطاء وخدمة الوطن ورفع مستوي الكفاءة والقوة الرادعة الايرانية ومعتبرينهم ممثلين عن الشعب الايراني الرشيد والمِعطاء الذي أدخل الرعب في قلوب الاعداء والمتغطرسين والذي أشعر الأصدقاء بالارتياح.

وأشار البيان الي منجزات وزارة الدفاع ومنها الصواريخ بعيدة المدي الدقيقة وانتاج وإطلاق الأقمار الصناعية وصناعة السفن الحربية الطافية والغواصات والطائرات المسيرة ذات الكفاءة والجودة العالية التي من شأنها أن تزيد المنسوب الدفاعي الرادع للبلاد وتزيد الشموخ الايراني مشيدين بأحدث انتاج قامت به الوزارة المتمثل في إطلاق صاروخ «فاتح مبين».

كما شكر البيان مساهمة وزارة الدفاع في تطوير العلم والمعرفة في البلاد و رفع مستوي القوة الدفاعية التي ترمي جميعاً الي تعزيز ركائز الإقتصاد المقاوم كما شكروا الوزارة علي مساهمتها في زيادة حجم الصادرات غير النفطية.

انتهي** ع ج** 1837

