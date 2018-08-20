ایران تجنی 100 ملیون دولار من صادرات السجاد خلال اربعة اشهر

وفی اجتماع مع الصحفیین حول المعرض السابع و العشرین للسجاد الیدوی المقرر عقده فی الاسبوع القادم بطهران، قالت دستباك ان حجم صادرات ایران من السجاد سجل نموا بنسبة 21.7 فی المئة فی الشهور الاربعة الاولی من العام الایرانی الجاری مقارنة بنفس الفترة من العام الماضی.

واوضحت انه تم تصدیر خمسة الاف و 400 طن من السجاد بقیمة 425 ملیون دلار فی العام الایرانی الماضی مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17.9 عما كان علیه فی العام الذی سبقه.

واضافت ان حجم صادرات ایران من السجاد الیدوی الی امریكا تضاعف خلال الاشهر الاربعة الاولي من العام الایرانی الجاری مقارنة بنفس الفترة من العام الماضی اذ ازدادت قیمتها من 21ملیون دلار الی 38ملیون دولار.

وصرحت انه تم تصدیر ما قیمته 126 ملیون دلار من السجاد الی امریكا خلال العام الایرانی الماضی اذ انها استحوذت علی 29.7 فی المئة من اجمالی صادرات ایران من السجاد.

وتابعت ديستباك ان امریكا تصدرت قائمة صادرات ایران من السجاد فیما تلتها كل من المانیا و لبنان و بریطانیا و الیابان.

یذكر ان المعرض السابع و العشرین للسجاد الیدوی الایرانی سیقام من 25اب/اغسطس الجاری فی طهران لمدة اسبوع.

انتهی**1110** 1837

