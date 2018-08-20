خبير متفوق من أكاديمية العلوم الروسية:

إفرازات الحظر الأمريكي ستعود علي واشنطن نفسها

موسكو/20آب/اغسطس/إرنا – أعرب خبير معهد معرفة الشرق التابع لأكاديمية العلوم الروسية «يلنا دونايوا» عن إعتقاده بأنّ الإفرازات السلبية للحظر الأمريكي المفروض علي الدول ستعود علي واشنطن نفسها قريباً وستذوق الولايات المتحدة طعم مرارتها.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا قال دونايوا الذي نَشَر عشرات المقالات حول قضايا الشرق والعارف بشؤون ايران بأنّ الولايات المتحدة تطبّق بعض سياساتها عن طريق فرض حظر علي الدول وفرض محدوديات علي طريقتها الخاصة بحيث بات ذلك جزءًا من عاداتها وسياساتها.
ورأي دونايوا بأنّ الحظر لاتنحصر افرازاته السلبية علي بلد واحد بل سيُلحق خسائر بدول اُخري ومثالاً علي ذلك تطرق دونايوا الي الحظر الأمريكي المفروض ضد روسيا الذي عاد بالضرر علي عشرات الدول الاوروبية والغربية بسبب ردة الفعل التي أبدتها روسيا تجاه الحظر.
كما عبّر هذا الخبير عن إعتقاده بأنّ الحظر الامريكي سيقرّب الدول الي بعضها كما قرّب ايران وروسيا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي رأي فيه خطراً علي الولايات المتحدة في المستقبل لأنّ دول كالصين وروسيا وايران وتركيا ستعزّز تقاربها وستشكّل إئتلافاً لتواجه به واشنطن.
كما رأي هذا الباحث الروسي بأنّ الحظر سيقلل من ثقة العالم بالولايات المتحدة مؤكداً علي التوسُّع الحالي لنطاق الرؤية السلبية حيال التصرفات الامريكية وإجراءاتها علي الصعيد الدولي.
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إفرازات الحظر الأمريكي ستعود علي واشنطن نفسها

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