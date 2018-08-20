المتحدث باسم الخارجیة:

وزارة الخارجیة لم تتهاون فی إبلاغ اتفاقیة بحر قزوین

طهران/ 20 آب / اغسطس/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی: لقد حاولنا وضع مجلس الشوري الاسلامی فی عملیة التفاوض والتوقیع علي معاهدة النظام القانونی لبحر قزوین، ولم نتهاون فی هذا الموضوع.

واضاف قاسمی فی لقائه الصحفی الاسبوعی الیوم الاثنین، أن هذه المعاهدة تحققت نتیجة 21 سنة من التفاوض فی حكومات مختلفة، ونتیجة جهود إیران وباقی الدول المتشاطئة علي بحر قزوین.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجیة: فی العام الماضی، توصلنا إلي تفاهمات أولیة لوضع اللمسات الأخیرة علي الاتفاقیة، وكان من الضروری تحدید موعد التوقیع علیها وكان تنظیم الوقت مصحوبا بتعقید تقنی.
وأضاف قاسمی إن معظم العمل الناجح فی الجمهوریة الإسلامیة، لا سیما فی السیاق الحالی، یواجه أجواء نفسیة تأتی أحیانًا من الجهل واحیانا اخري من خلال التعاطف والنقد.
وفی الرد علي سؤال حول الوثیقة الشاملة للتعاون الاستراتیجی بین ایران وافغانستان وزیارة الوفد الافغانی الامنی والسیاسی رفیع المستوي لایران فی غضون شهر، قال قاسمی، ان اللجان الخمس وصلت الي النتائج اللازمة وهنالك الان نقطة او نقطتان غامضتان یجری العمل لمعالجتهما.
واضاف، اننا دخلنا الان مرحلة انجاز عمل اللجان الخمسة بین البلدین وینبغی تبادل زیارات الوفود فی المستویات اللازمة مع صلاحیات كاملة حیث نجری محادثات بهذا الصدد ومن المتوقع تبادل زیارات الوفود بین البلدین الا انه لم یتم تحدید موعد لذلك.
وفی الرد علي تصریحات المستشارة الالمانیة انجیلا میركل حول البرنامج الصاروخی الایرانی قال، انه علیها ومستشاریها ان یدركوا بان الاتفاق النووی والبرنامج الصاروخی قضیتان منفصلتان ولا علاقة بینهما، وان قضیة الصواریخ الایرانیة غیر قابلة للتفاوض.
كما قال قاسمی ردا علي سؤال آخر حول مكانة باكستان وتركیا فی السیاسة الخارجیة الإیرانیة: سیاستنا واضحة تجاه جیراننا وكنا دائما نرغب فی إقامة علاقات ودیة مع جمیع الدول، وبامكاننا فی ظل هذه النظرة، تحقیق منطقة آمنة جاهزة للقفزات الاقتصادیة.
ورحب بإجراء الانتخابات فی الدول المجاورة، وهنأ رئیس الوزراء الباكستانی علي انتخابه، وأعرب عن أمله فی المزید من تطویر التعاون بین البلدین أكثر من أی وقت مضي.
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وزارة الخارجیة لم تتهاون فی إبلاغ اتفاقیة بحر قزوین

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المتحدث باسم الخارجیة:

وزارة الخارجیة لم تتهاون فی إبلاغ اتفاقیة بحر قزوین

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