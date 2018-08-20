زنغنة: شركة توتال غادرت ايران رسميا

واضاف زنغنة في تصريح له اليوم الاثنين ان شركة توتال غادرت وبشكل رسمي وانسحبت من مشروع تطوير المرحلة الحادية عشرة لحقل بارس الجنوبي .

وكانت الشركة قد اعلنت منذ اكثر من شهرين انها ستغادر وتخرج من الاتفاق معلنا عن مفاوضات لايجاد بديل لها.

يذكران مشروع تطوير المرحلة الـ11 لحقل بارس الجنوبي، يشير إلي إن حصة توتال تبلغ 50.1٪ ، و 30٪ حصة شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، و 19.9٪ لشركة بتروبارس الإيرانية.

و تم توقيع أول عقد نفطي جديد في 3 تموز/ يوليو 2017 بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وكونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية للنفط لتطوير المرحلة ال 11 من حقل بارس الجنوبي.

وبموجب هذا العقد، تم إنشاء كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال، وشكل الفرع الدولي للمؤسسة الوطنية للبترول الصينية (CNPC) وبتروبارس الإيرانية أعضائه الآخرين، ووفقا للاتفاق فانه في حال انسحاب شركة توتال، تستحوذ شركة النفط الوطنية الصينية علي حصة الشركة الفرنسية وتعمل كرئيسة للكونسورتيوم.

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