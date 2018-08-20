المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح خاص لإرنا:

الصين تعارض تأسيس «فريق عمل أمريكي ضد ايران»

بكين/20آب/اغسطس/إرنا – قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لوكانغ اليوم الاثنين: إنّ الصين تعارض تأسيس«فريق العمل الأمريكي ضد ايران» مصرحاً بأنها سوف لن تساير الولايات المتحدة في خطوتها هذه.

وفي تصريح لمراسل ارنا أضاف لوكانغ بأنّ الصين لاتؤيّد إجراء كهذا إذ أنّ هذه الإجراءات التي تمارسها واشنطن تزعزع أمن المنطقة ولن نسمح لأنفسنا بالقبول بها وتأييدها.
وأكّد لوكانغ علي ضرورة التزام جميع الاطراف بالإتفاق النووي وتعاونهم لتطبيق بنوده معتبراً السبيل الي تسوية مشاكل الشرق الاوسط والملف النووي الايراني متمثلاً في بذل مساع وجهود جماعية والتوصل الي حل يتسم بالثبات ويتلاءم مع الحالة الراهنة.
كما رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية الإجراءات والتهديدات المتفرّدة التي تطلقها الولايات المتحدة ضد باقي الدول معبّراً عن اعتقاده بأنّ الحظر المتفرّد المفروض ضد دولة لن ينحصر علي تلك الدولة وحسب بل سيترك تأثيره علي جميع دول العالم.
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الصين تعارض تأسيس «فريق عمل أمريكي ضد ايران»

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