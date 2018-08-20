اقامة مراسم البراءة من المشركين في عرفات

وبدأت المراسم صباح اليوم الاثنين بقراءة نداء قائد الثورة الاسلامية الي حجاج بيت الله الحرام والذي تلاه رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام والمسلمين ' علي قاضي عسكر' وبحضور رئيس منظمة الحج والزيارة وجمع غفير من الحجاج الايرانيين.

والي جانب الحجاج الايرانيين شارك في المراسم حجاج من الدول الاخري رافعين لافتات تحمل شعارات مناوءه للاستكبار العالمي مؤكدين علي وحدة واتحاد المسلمين ومحاربة المؤامرات الداعية لتفرقة المسلمين.

وبشعار الله اكبر ايد الحاضرون البيان الختامي للمراسم والذي ادين فيه التطبيع مع المستكبرين والمشركين.

وتوجه حجاج بيت الله الحرام الي صعيد جبل عرفات علي بعد 12 كيلومترا من مكة المكرمة ، ليشهدوا الوقفة الكبري ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلي مزدلفة.

ويعود الحجاج إلي مني صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم علي صعيد عرفات الطاهر يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن ثم المبيت في مزدلفة.

ويقضون في مني أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغري ثم الوسطي ثم الكبري.

انتهي**م م** 1837

