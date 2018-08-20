مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العملية والتقنية:

لابدّ للشركات القائمة علي المعرفة تحويل الحظر المفروض الي فرصة

شهركرد/20آب/اغسطس/إرنا – قال المساعد العلمي والتقني للرئيس الايراني رئيس مؤسسة النخبة العلمية سورنا ستاري اليوم الاثنين: إنّ قضية الحظر ليست قضية جادة بالنسبة لايران وعلي الشركات القائمة علي المعرفة تحويل هذا الحظر المفروض الي فرصة.

وعلي هامش زيارة تفقدية له لمحطة غاما لإطلاق الأشعة في مدينة شهركرد جنوب غرب البلاد أضاف ستاري بأنّ الإدارة الكفوءة من شأنها تبديد مفعول هذا الحظر.
وعبّر ستاري عن اعتقاده بأنّ الحظر طالما كان فرصة للشركات القائمة علي المعرفة إذ أنّ حظر إدخال بعض السلع يتيح الفرصة أمامها للإنتاج.
وإعتبر ستاري مشروع محطة غاما لاطلاق الأشعة بأنه مثال علي ذلك بحيث دخلت عبر هذا المشروع اولي شركة من القطاع الخاص في نطاق المشاريع النووية ونقل التقنية بأعلي جودة.
وأعرب مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العملية والتقنية عن أمله بأن يتم افتتاح 8 مشاريع اُخري مماثلة بواسطة القطاع الخاص في البلاد واصفاً ذلك بأنه انطلاقة الي الأمام وإحراز تقدُّم.
يُذكر بأنّ محطة غاما الوطنية لإطلاق الأشعة اُنشأت في 13 الف متر مربع في مدينة شهركرد مركز محافظة جهار مَحال وبختياري وتوُفّر فرص عمل وفرص ابحاث لسبعين محققاً إضافة الي توفيرها خدمات للقطاع الصناعي المحلي وخدمات لتنمية صناعات الادوية خاصة الأعشاب الطبية.
انتهي** ع ج** 1837



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لابدّ للشركات القائمة علي المعرفة تحويل الحظر المفروض الي فرصة

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