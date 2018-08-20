اوزبكستان ترغب بالإنضمام للطريق الدولي الذي يبدا من جنوب ايران

طهران/20آب/اغسطس/إرنا – أعلن رئيس وزراء اوزبكستان سوخروب خولمرادوف عن حرص بلاده علي الإنضمام الي الطريق الدولي الواصل من الجنوب الي الشمال الذي يستمر من شواطئ الخليج الفارسي وحتي روسيا و شمال اوروبا للإنتفاع من هذا المشروع الضخم الاقتصادي السياسي الدولي لصالح بلده.

ونقلات وكالة أنباء اوزبكستان الرسمية (اوزا) عن خولمرادوف قوله في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح إجتماع اللجنة الحكومية الاوزبكية الهندية بأنّ بلاده تسعي الي القيام بدور هام في تمرير هذا المشروع الاستراتيجي المواصلاتي والترانزيتي الدولي.
وأشار خولمرادوف الي أهمية الإتصال بجنوب شرق آسيا عبر الخليج الفارسي ثم بحر قزوين شمال ايران إمتداداً الي اوروبا الشمالية خاصة عبر مدّ خط سككي يبدأ من ميناء تشابهار جنوب شرق ايران ويصل الي جمهورية آذربيجان وروسيا ويسع لنقل 20 مليون طن من السلع التجارية.
وإعتبر خولمرادوف هذا الطريق هام ومصيري بالنسبة لبلاده معلناً دعم طشقند الإنضمام الي مشروع إتحاد الترانزيت والنقل المتكوّن من اوزبكستان وتركمانستان وايران وسلطنة عمان.
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اوزبكستان ترغب بالإنضمام للطريق الدولي الذي يبدا من جنوب ايران

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