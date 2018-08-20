المتحدث باسم وزارة الخارجیة:

تشكیل 'مجموعة العمل' الأمریكیة ضد إیران یتعارض مع القانون الدولی

طهران/ 20 آب / أغسطس/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، إن تشكیل 'مجموعة العمل' الأمریكیة ضد إیران، فی إطار سیاساتها العدائیة القائمة منذ فترة طویلة وانها تنتهك القانون الدولی، مضیفا إن هذا الاجراء هو حرب نفسیة واقتصادیة ولایجدی نفعا.

وفی مستهل لقائه الصحفی الأسبوعی الیوم الإثنین، قدم بهرام قاسمی التهنئة للصحفیین بمناسبة عید الاضحي وحلول أسبوع الحكومة، و رداً علي سؤال حول اجراءات الجهاز الدبلوماسی الإیرانی إزاء تشكیل مجموعة عمل أمریكیة ضد إیران، اجاب : السلوك والإجراءات الأمریكیة تتنافي مع جمیع المعاییر المعترف بها دولیا.
وتابع: هذه الأجراءات والممارسات لن تجدی نفعا، وسیتم التحكم بها فی ظل ممانعة الشعب والحلول الموجودة، وماهی إلا حرب نفسیة، خاصة فی الزمان والمكان الذی تزامن مع یوم 19 أغسطس (ذكري الانقلاب الامریكی ضد حكومة مصدق فی عام 1953)، والذی یذكرنا بتاریخ علاقاتنا مع أمیركا والموقف العدائی الذی اتخذته أمیركا تجاه إیران علي مدي العقود الماضیة.
وردا علي سؤال حول ادعاء جان بولتون بأن إیران تنوی التدخل فی الانتخابات المقبلة للكونجرس الأمریكی، اجاب قاسمی، إنه یتصور الجمیع علي شاكلته.
وردا علي سؤال اخر بان رئیس مؤسسة حمایة البیئة كان قد أعلن، إن حریق هور العظیم كان مقصودا وإن الحكومة العراقیة لم تسمح لإیران بدخول هذه المنطقة لمدة 13 یوما لاطفاء الحریق، صرح قاسمی : من الأفضل الاستفسار من مؤسسة حمایة البیئة حول هذا الموضوع، وهناك اتصالات مستمرة بین وزارتی الخارجیة فی البلدین لمتابعة هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة أیضا عن الجهود الأوروبیة لتقدیم الحزمة الاقتصادیة وبقاء الشركات الأوروبیة فی إیران: یجب علینا أولا الاعتماد علي القدرات الوطنیة و الداخلیة للبلاد، ثم علي التعاون الخارجی و الاهتمام الأجنبی.
و عن التعاون بین إیران والاتحاد الأوروبی أوضح قاسمی، أن المواقف السیاسیة للاتحاد الأوروبی واضحة للغایة: فكل من الاتحاد الأوروبی وروسیا والصین، وهم الطرف الآخر فی الاتفاق النووی، یسعون الي التعاون الاقتصادی، وتقدیم ما یسمي بـ 'الحزمة الاقتصادیة' بعد الانسحاب الامریكی من الاتفاق النووی.
وصرح المتحدث باسم الخارجیة: بسبب عطلة شهر أغسطس، والوضع فی أوروبا، وبشكل عام فی العالم خلال هذه الأیام وغیرها من الأسباب، ربما نكون قد واجهنا بعض التباطؤ وعدم الرضا التام عن سرعة العملیة.
وقال: إننا نحث الدول الأوروبیة علي مواصلة الجهود بشكل أكثر قوة وسرعة.
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