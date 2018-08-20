منظومة باور 373 الصاروخیة فی مرحلة الاختبار النهائی

وعلي هامش اجتماع مجلس الشوري الاسلامی الیوم الاثنین، أشار العمید 'رضا طلایی نیك' الي الاجتماع المغلق لمجلس الشوري الاسلامی الذی عقد بحضور وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة، مضیفاً أن العمید أمیر حاتمی قد اشار الي بعض المشاریع و منظومات وزارة الدفاع، وأعلن إن منظومة 373 الصاروخیة هی فی مرحلة الاختبار النهائی والتی سیتم تشغیلها فی المستقبل.

وصرح إن هذه المنظومة أكثر تطورا من منظومة الدفاع الجوی الروسیة أس - 300، وتتمیز فی الصناعة الدفاعیة بقدرة تقنیة وإنتاجیة أعلي من أس - 300 .

وأضاف أن مسار التطورات الإقلیمیة قد أدت إلي زیادة الصراعات والتحدیات الإقلیمیة وتدخلات القوي الأجنبیة، وبنفس الحجم، تمكنت القوات المسلحة والمجموعة الدفاعیة فی البلاد من زیادة قدراتها الدفاعیة من خلال تعزیز عناصر الردع، بحیث إنه وعلي الرغم من الإیرانوفوبیا لم نشهد تهدیدا عسكریا ضد إیران وهذا یعود الي القوة الدفاعیة والردع.

وقال مساعد وزارة الدفاع للشؤون القانونیة والبرلمانیة: لحسن الحظ ، تمكنت مختلف المكونات الوطنیة، بما فی ذلك الدفاعیة، من وضع قوة رادعة تتجاوز التیارات التدخلیة فی المنطقة، إلي درجة أن وزارة الدفاع، بالإضافة إلي زیادة القوة الناعمة والصلبة فی العام الماضی، تمكنت من تعزیز التعاون والتعاطی الدبلوماسی الدفاعی مع 10 قوي إقلیمیة ودولیة، و التی كانت مفیدة فی دفع السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة.

وقال إن الدول المجاورة والمنطقة، وخاصة الدول الإسلامیة، فی أولویة وزارة الدفاع علي صعید الدبلوماسیة الدفاعیة، مضیفا: إننا نشهد اتجاها متزایدا في تعزیز العلاقات والتعاون الدفاعي، بما في ذلك الحوار البناء حول دبلوماسیة الدفاع.

وصرح بان قطاع الصناعة العسكریة واجه حظرا من قبل الأعداء منذ 40 عاما، ولا سیما من قبل امیركا، لكن لدینا صناعة محلیة فی القطاع الدفاعی والعسكری، وقد أزیل الاعتماد علي الخارج من هذه الصناعة والذی كان موجودا قبل الثورة الإسلامیة.

واشار طلایی نیك الي تصنیع أول طائرة حربیة وتحلیقها هذا الأسبوع، وقال إنه وعلي هذا النحو، سنري المزید من قدرات الصناعة الدفاعیة .

انتهي** 2344

