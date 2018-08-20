تنمية التعاون بين اللجنة الاولمبية الايرانية واللجنة الاولمبية الدولية

وتبادل أميري مع المسؤولين في لجنة العلاقات الدولية والإتصالات التابعة للجنة الاولمبية الدولية «بره ميرو» و«جرمي» وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية الإجتماع قدّم ممثلو اللجنة الاولمبية الدولية الدعوة الرسمية الموجه من رئيس اللجنة «توماس باخ» الي رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية رضا صالحي أميري للمشاركة في إجتماع اللجان الاولمبية المقرر إقامته بمدينة لوزان في 12 سبتمبر 2018.

و وصف ميرو عضو لجنة العلاقات الدولية في اللجنة الاولمبية الدولية لجنة ايران الاولمبية بأنها من أهم اللجان الاولمبية الآسيوية والدولية وأكثرها تأثيراً مشيداً بالتعاون البناء بين الجانبين داعياً الي تنمية هذا التعاون.

وأعلن ميرو استعداد اللجنة للتعاون في مجال التعليم والتدريب والتضامن والتسويق.

وفي المقابل شكر أميري رئيس اللجنة الاولمبيه الايرانيه بمناسبة الدعوة الموجهة اليه وقال: إننا وبهدف بلوغ تضامن رياضي في جميع القطاعات خاصة في قطاع التعليم سنكون الي جانب اللجنة الاولمبية الدولية وسندعم عمليات التنمية التي تقوم بها اللجنة.

كما أعلن استعداد ايران لايفاد أفضل مدربيها الرياضيين داعياً الي إقامة ورشات ودورات تأهيلية لرفع المستوي العلمي للمدربين والأبطال الرياضيين المحليين.

انتهي** ع ج** 1718

