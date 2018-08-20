التوجهات الغربية المزدوجة لحقوق الإنسان في إيران غير مقبولة

أعلن خسرو حكيمي هذا خلال اجتماعه اليوم الاثنين بوفد حقوق الانسان الاسترالي، في اليوم الأول من الجولة الثانية من حوارات حقوق الإنسان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأستراليا في طهران، وأشار إلي تعيين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ضد إيران من قبل الأمم المتحدة، وقال: يأتي هذا الإجراء في وقت يعتبر فيه وضع حقوق الإنسان في إيران أفضل من معظم دول المنطقة.

كما تحدث عن الإجراءات والجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان إن كان في داخل البلاد او علي الصعيد الدولي.

وتطرق حكيمي الي سجلات المحادثات بين البلدين، معربا عن امله في استمرار تطور التعاطي في مجال حقوق الانسان بين البلدين، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاحترام المتبادل.

وخلال الاجتماع، أعرب جاستن لي، المدير العام لشعبة السياسات المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الأسترالية، عن ارتياحه لهذه المحادثات، وأعرب عن أمله في استمرار الحوار في المستقبل، واستعداده للتعاون علي الساحة الدولية، وأكد كلمة حكيمي علي وجود مقاربات سياسية مزدوجة بشان حقوق الانسان وأكد أن بلده سيتبني مواقف واضحة في هذا الصدد .

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان علي مناقشة وتبادل الأراء حول المواضيع القضائية في الجولة القادمة من المحادثات.

أُجريت الجولة الأولي من حوارات إيران حول حقوق الإنسان مع أستراليا في مدينة كانبيرا في 24 أغسطس 2017، بعد 15 عاما من الانقطاع في إطار تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع مختلف البلدان.

في الجولة الأولي من هذه الحوارات، تابعت الوفود الإيرانية والأسترالية التوجهات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف ميادين حقوق الإنسان.

انتهي** 2344

