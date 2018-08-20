وثيقة تكشف عزم الرياض إنشاء ميناء نفطي شرق اليمن‎

وبحسب الوثيقة التي تتضمن رسالة من شركة 'هوتا' للأعمال البحرية، إلي السفير السعودي لدي اليمن، محمد آل جابر، تعبر عن شكرها له علي ثقته بالشركة، الذي منحها إعداد 'عرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء لتصدير النفط'.

وأكدت الشركة أنها ستقوم علي الفور، بالترتيب لزيارة الموقع وعمل المسوحات اللازمة، واستيفاء البيانات الضرورية للموقع بالعرض الفني والمالي.

وكانت محافظة المهرة التي توصف بأنها 'بوابة اليمن الشرقية'، قد شهدت الشهر الماضي، حراكا شعبيا رافضا لسياسات الرياض وهيمنتها علي منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيظة الدولي وإغلاقها.

ويقع في المهرة منفذان بريان علي الحدود مع سلطنة عُمان، وتمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم علي بحر العرب، إلي جانب ميناء بحري يسمي نشطون.

المصدر: عربي 21

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