حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، وجهت حركة حماس في بيان لها، مساء أمس الأحد، التحية لطواقم العمل الإنساني وما يقومون به من مهام صعبة وشاقة خدمة للشعوب المقهورة والمظلومة.

كما ثمنت عاليا كل ما تبذله الطواقم الفلسطينية وفي مقدمتها الطواقم الصحية من جهود وخدمات إنسانية ضرورية للشعب الفلسطيني ولسكان غزة المحاصرة.

وأدانت حركة حماس كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، التي أدت إلي استشهاد وجرح واعتقال العديد منهم، واستهداف مركباتهم ومقراتهم ومنعهم من الاستمرار في تأدية واجبهم وتقديم خدماتهم للشعب الفلسطيني ولغزة المحاصرة.

وأكدت أهمية استمرار هذه الطواقم في عملها ومساعدة الشعب الفلسطيني، وكذلك تسهيل مهامهم وتوفير كل ما يلزم لهم من سبل حمايتهم من الاحتلال والعدوان.

ومنذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في 30 مارس/ آذار الماضي، استشهد ثلاثة مسعفين، وأصيب أكثر من 370 بالرصاص وقنابل الغاز والاختناق، في استهداف الاحتلال لهم خلال عملهم الإنساني في إنقاذ الجرحي وإخلاء الشهداء شرق القطاع.

ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنويًّا في 19 آب/أغسطس للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية، كما يراد من هذا اليوم كذلك حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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