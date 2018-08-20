حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

طهران/20آب/اغسطس/ارنا- حيت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' جميع طواقم العمل الإنساني في العالم علي ما يقدمونه من خدمات، مندّدة باستهداف الاحتلال لهذه الطواقم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، وجهت حركة حماس في بيان لها، مساء أمس الأحد، التحية لطواقم العمل الإنساني وما يقومون به من مهام صعبة وشاقة خدمة للشعوب المقهورة والمظلومة.
كما ثمنت عاليا كل ما تبذله الطواقم الفلسطينية وفي مقدمتها الطواقم الصحية من جهود وخدمات إنسانية ضرورية للشعب الفلسطيني ولسكان غزة المحاصرة.
وأدانت حركة حماس كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، التي أدت إلي استشهاد وجرح واعتقال العديد منهم، واستهداف مركباتهم ومقراتهم ومنعهم من الاستمرار في تأدية واجبهم وتقديم خدماتهم للشعب الفلسطيني ولغزة المحاصرة.
وأكدت أهمية استمرار هذه الطواقم في عملها ومساعدة الشعب الفلسطيني، وكذلك تسهيل مهامهم وتوفير كل ما يلزم لهم من سبل حمايتهم من الاحتلال والعدوان.
ومنذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في 30 مارس/ آذار الماضي، استشهد ثلاثة مسعفين، وأصيب أكثر من 370 بالرصاص وقنابل الغاز والاختناق، في استهداف الاحتلال لهم خلال عملهم الإنساني في إنقاذ الجرحي وإخلاء الشهداء شرق القطاع.
ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنويًّا في 19 آب/أغسطس للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية، كما يراد من هذا اليوم كذلك حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

حماس

العمل الانساني

الاحتلال

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

معظم المشاهدات

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

بعض الدول فی `اوبك` تسعي لتحقیق اغراضها السیاسیة

مندوب ایران لدي المنظمات الدولیة فی فیینا:

بعض الدول فی 'اوبك' تسعي لتحقیق اغراضها السیاسیة

جهانغیری: الاوروبیون إلتزموا بتعویض ایران

فی لقاء مع وكالة إرنا:

جهانغیری: الاوروبیون إلتزموا بتعویض ایران

لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

مساعدة غرفة تجارة السليمانية:

لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

أحدث الأخبار

قلق إسرائيلي من تفشي ظاهرة الجنود المرضي نفسيا

قلق إسرائيلي من تفشي ظاهرة الجنود المرضي نفسيا

أنباء عن اعتقال السعودية لأحد أئمة الحرم المكي

أنباء عن اعتقال السعودية لأحد أئمة الحرم المكي

وثيقة تكشف عزم الرياض إنشاء ميناء نفطي شرق اليمن‎

وثيقة تكشف عزم الرياض إنشاء ميناء نفطي شرق اليمن‎

حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

مستشارة حكومية بحرينية تهاجم الداعمين لليرة التركية

مستشارة حكومية بحرينية تهاجم الداعمين لليرة التركية

موضوعات مرتبط