مستشارة حكومية بحرينية تهاجم الداعمين لليرة التركية

وقالت مستشارة وزارة شؤون الإعلام إن “دعم الليرة التركية لا علاقة له بدعم الإسلام والمسلمين” ومَن يقول ذلك ما هُو إلا “غبي أو عيّار” مشيرة إلي أن بنغلادش وباكستان والصومال أولي بالدعم من تركيا علي حد تعبيرها.

وذكرت الشاعر أن الذين يدعمون الليرة التركية أصبحوا رهائن لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأضافت “حالهم مؤسف جداً ويحز في النفس كحال من ارتهن لإيران فالأتراك يستغلونهم من جانب كما تستغل إيران تابعي حزب الدعوة من جانب آخر”.

واختتم الشاعر كلامها الوارد في فيديو مصوّر وفي مقال نشرته صحيفة الوطن التابعة للديوان الملكي في البحرين بالقول إن تركيا راهنت علي قلة الوعي والإدراك عند جموع غفيرة في العالم العربي فساقتهم لحتفهم تنفيذاً إما لأجندة تركية ومازال الكثير منهم يصدق -مسكيناً- أنه إنما ينتصر للإسلام”.

وكانت دعوات قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الليرة التركية في مقابل الدولار قبل أن تتعافي الليرة حيث أوقفت إجراءات البنك المركزي التركي تدهور سعر صرف الليرة وخلال الايام الاخيرة سجلت الليرة تحسنا كبيرا.

فيما أعلنت قطر حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد التركي بقيمة 15 مليار دولار أميركي، عبارة عن استثمارات جديدة وودائع وضمانات، بعد محادثات جمعت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي أردوغان.

الجدير ذكره إن المستشارة الحكومية تهاجم بشدة تركيا في الصحف الرسمية في البحرين وكانت قد وصفت أردوغان بـ “إمام المثليين” و”الخائن” في يونيو 2018، ووصفت الشاعر المسؤولين الأتراك بـ “حريم السلطان” بعد رفض أنقرة الطلبات الأمريكية بوقف واردات النفط من الجمهورية الإسلامية الايرانية.

المصدر : اللؤلؤة

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