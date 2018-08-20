مسؤول فی الحرس الثوری: اجراءات الحظر تنتهك حقوق الانسان

شیراز / 20 اب /اغسطس /ارنا-
اكد مسؤول ممثلیة الولی الفقیه فی قیادة استخبارات الحرس الثوری حجة الاسلام ابوالقاسم علی زادة، بان فرض اجراءات الحظر یعد دلیلا علي انتهاك حقوق الانسان.

وفی كلمة له القاها مساء الاحد خلال ملتقي 'حقوق الانسان الامیركیة من منظار قائد الثورة الاسلامیة' المنعقد فی مدینة شیراز جنوب ایران، انتقد علی زادة من ابدوا الاستیاء تجاه احراق العلم الامیركی وقال، ان هذا العلم هو رمز للفكر الالحادی الساعی للهیمنة وان ما یسعي الغرب لعولمته الیوم هو الفكر اللیبرالی الدیمقراطی ونحن نرید من خلال احراق العلم الامیركی توجیه الصفعة لامیركا التی راینا منها الكثیر من الاضرار والجرائم.
واضاف، اننا نصارع امیركا بثبات وصمود منذ 40 عاما وان الامام الراحل سمي امیركا بالشیطان الاكبر لذا فان موقفنا واضح تجاه امیركا والكیان الصهیونی واعداء ایران والثورة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

الحرس الثوری

حجة الاسلام علی زادة

الحظر انتهاک لحقوق الانسان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول فی الحرس الثوری: اجراءات الحظر تنتهك حقوق الانسان

معظم المشاهدات

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

بعض الدول فی `اوبك` تسعي لتحقیق اغراضها السیاسیة

مندوب ایران لدي المنظمات الدولیة فی فیینا:

بعض الدول فی 'اوبك' تسعي لتحقیق اغراضها السیاسیة

جهانغیری: الاوروبیون إلتزموا بتعویض ایران

فی لقاء مع وكالة إرنا:

جهانغیری: الاوروبیون إلتزموا بتعویض ایران

لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

مساعدة غرفة تجارة السليمانية:

لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

أحدث الأخبار

قلق إسرائيلي من تفشي ظاهرة الجنود المرضي نفسيا

قلق إسرائيلي من تفشي ظاهرة الجنود المرضي نفسيا

أنباء عن اعتقال السعودية لأحد أئمة الحرم المكي

أنباء عن اعتقال السعودية لأحد أئمة الحرم المكي

وثيقة تكشف عزم الرياض إنشاء ميناء نفطي شرق اليمن‎

وثيقة تكشف عزم الرياض إنشاء ميناء نفطي شرق اليمن‎

حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

حماس تندد باستهداف الاحتلال طواقم العمل الانساني

مستشارة حكومية بحرينية تهاجم الداعمين لليرة التركية

مستشارة حكومية بحرينية تهاجم الداعمين لليرة التركية

موضوعات مرتبط