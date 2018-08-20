مسؤول فی الحرس الثوری: اجراءات الحظر تنتهك حقوق الانسان

وفی كلمة له القاها مساء الاحد خلال ملتقي 'حقوق الانسان الامیركیة من منظار قائد الثورة الاسلامیة' المنعقد فی مدینة شیراز جنوب ایران، انتقد علی زادة من ابدوا الاستیاء تجاه احراق العلم الامیركی وقال، ان هذا العلم هو رمز للفكر الالحادی الساعی للهیمنة وان ما یسعي الغرب لعولمته الیوم هو الفكر اللیبرالی الدیمقراطی ونحن نرید من خلال احراق العلم الامیركی توجیه الصفعة لامیركا التی راینا منها الكثیر من الاضرار والجرائم.

واضاف، اننا نصارع امیركا بثبات وصمود منذ 40 عاما وان الامام الراحل سمي امیركا بالشیطان الاكبر لذا فان موقفنا واضح تجاه امیركا والكیان الصهیونی واعداء ایران والثورة.

انتهي ** 2342

