حقوق الانسان الغربیة مناقضة للكرامة الانسانیة

وفی كلمة له القاها مساء الاحد خلال ملتقي 'حقوق الانسان الامیركیة' المنعقد فی مدینة شیراز جنوب ایران، اشار محسن باك آیین الي الذكري السنویة لانقلاب 19 اب /اغسطس عام 1953 (اسقاط حكومة مصدق)، وقال، ان انقلاب 28 مرداد (19 اب 1953) یعد احد الامثلة البارزة لانتهاك حقوق الانسان من قبل امیركا فی دولة مستقلة.

واضاف، ان طلب قائد الثورة الداعی للكشف عن حقیقة حقوق الانسان الامیركیة لیس مرحلیا ولا یتعلق بایران فقط بل ان دعوته للصمود امام الهیمنة الامیركیة دائمیة وعالمیة الطابع.

واشار الي سلوكیات امیركا قائلا، ان الامیركیین یدعمون الارهاب عبر التشدق بقضیة حقوق الانسان ویبادرون الي تقویة داعش وطالبان.

واعتبر ان طریق التصدی للسلوك الامیركی هو العمل علي فضحه واضاف، انه علینا احیاء النهضة المعادیة لامیركا التی انطلقت منذ بدایات الثورة.

واكد بان جمیع المؤشرات خلال الاعوام الـ 15 الاخیرة تدل علي ان امیركا سائرة فی طریق الافول فیما تمضی ایران فی طریق السمو، الا ان الامیركیین یسعون للایحاء بعكس هذه القضیة لذا فان فضح حقوق الانسان الامیركیة هو بمثابة حرمانهم من هویة یفتخرون بها وهو الامر الذی یساعد علي الاسراع بسقوطهم.

انتهي ** 2342

