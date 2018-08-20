المصارعان الايرانيان يزداني وكريمي تقلدا الذهب في آسياد 2018

ففي وزن 86 كغم تقلد بطل العالم والاولمبياد حسن يزداني الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الحرة بدورة الالعاب الآسيوية الجارية حاليا في العاصمة الاندونسية جاكرتا.

وتغلب يزداني باقتدار في المباراة النهائية علي منافسه اللبناني 'ميشيل ابو نادر دومينيك' بنتيجة 10 -0 ليهدي ايران اول ميدالية ذهبية في دورة آسياد جاكارتا.

وقد تمكن يزداني من التغلب علي منافسيه بسهولة ذ فاز في الدور الثاني علي منافسه الاندونيسي بنتيجة 10- 0 وفي الدور الثالث علي الهندي 'باوان كومار' بنتيجة 11-0، وفي نصف النهائي هزم منافسه من منغوليا 'يوتمن اوغودول' بنتيجة 11-2.

كما تقلد المصارع علي رضا كريمي الميدالية الذهبية في وزن 97 كغم في مسابقة المصارعة الحرة في دورة الالعاب الآسيوية 2018 الجارية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وفاز كريمي في المباراة النهائية علي القرغيزي 'محمد موسي ايف' بنتيجة 6-0.

وكان كريمي قد تأهل الي الدور النهائي بعد ان فاز علي الياباني 'تاكشي ياماغوتشي' 11-0 ، والاوزبكستاني 'محمد ابراهيموف' بالضربة الفنية.

وكان المصارع الايراني 'رضا اطري' قد حاز الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم.

انتهي ** 2342

