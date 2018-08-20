السفير الاندونيسي في ايران: جاكرتا هي الشريك التجاري الـ 11 لطهران

طهران / 20 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن السفير الاندونيسي بطهران اكتاوينو عليم الدين بان بلاده تعد الشريك التجاري الحادي عشر للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال مراسم الاحتفال بالذكري الـ 73 لاستقلال اندونيسيا والذي اقيم بطهران مساء الاحد، اشار السفير الاندونيسي الي العلاقات المتنامية لبلاده مع ايران وقال، ان البلدين يدعمان احدهما الاخر في المحافل الدولية.
واشاد بدعم ايران لترشيح بلاده للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي وقال، ان اندونيسيا دعمت الجمهورية الاسلامية ايضا في المحافل الدولية كتنفيذ الاتفاق النووي وانضمامها لمعاهدة الصداقة لرابطة دول جنوب شرق اسيا 'آسيان'.
واشار السفير عليم الدين الي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال العام الاخير واضاف، ان لقاءات كبار مسؤولي البلدين مؤشر الي الارادة الجادة للرقي بالعلاقات وترسيخها.
واضاف الدبلوماسي الاندونيسي انه فضلا عن التعاون بين البلدين في المجال السياسي، فان اندونيسيا تحتل الان المرتبة الحادية عشرة بين كبار شركاء ايران.
كما نوه الي المبادلات بين البلدين في مجالات السلع والنفط والغاز والمواد المنجمية والمحاصيل الزراعية وقال في الوقت ذاته، اننا مطلعون علي التحديات الاقتصادية التي تمنع الاستثمار الكامل للطاقات المتاحة.
واكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لازالة العقبات من طريق التبادل التجاري خاصة في المجال التكنولوجي بين البلدين.
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اقتصاد

السفير الاندونيسي

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التبادل التجاري

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السفير الاندونيسي في ايران: جاكرتا هي الشريك التجاري الـ 11 لطهران

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