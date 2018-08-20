المقاومة الإسلامية اللبنانية تكشف عن صاروخ “خيبر 1”

ويعتبر صاروخ 《خيبر1》إحدي مفاجآت حرب تموز 2006. استخدمته المقاومة في ستهداف مواقع العدو الصهيوني ونقاطه في:



العفولة (تبعد 15 كيلومترا عن مدينة حيفا، و52 كيلومترا عن الحدود اللبنانية)

الخضيرة (تبعد 38 كيلومترا عن مدينة حيفا، و75 كيلومترا عن الحدود اللبنانية).



هذه الخطوة كانت واحدة من المفاجآت التي أعلن عنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وخطّت بداية مرحلة《ما بعد بعد حيفا》، والتي جاءت رداً علي غارات سلاح الجو الصهيوني، والتي إستهدفت المدنيين في جميع المناطق اللبنانية.

في عام 2012، استخدمته فصائل المقاومة الفلسطينية في قصف عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب.



خصائص الصاروخ:

القطر: 333 ملم

الوزن: 916 كغم

الطول: 7 أمتار

المدي الأقصي: 75 كم

المدي الأدني: 44 كم

وزن الحشوة الدافعة: 405 كغم

وزن الرأس الحربي: 180 كغم

وزن المادة المتفجرة: 90 كغم

انتهي**2054 ** 2342

