العميد `نصير زادة` قائدا لسلاح الجو الايراني

وجاء في الحكم الصادر عن سماحة قائد الثورة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي 'بناء علي اقتراح القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية ونظرا لما تتمتعون به من التزام ولياقة وتجارب قيمة يتم تعيينكم قائدا للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية'.

ونص الحكم 'من المتوقع منكم الاهتمام بتدريب الطيارين الماهرين والعمل علي تنمية نهضة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية والجوية، وتحديث التدريبات ونقل الخبرات والمعرفة والتقنية الي جيل الشباب، ورفع القدرات القتالية والمستوي المعنوي للمنتسبين والاهتمام بتلبية احتياجاتهم المعيشية'.

وأعرب سماحة القائد عن شكره وتقديره للجهود والخدمات القيمة التي قدمها العميد طيار حسن شاه صفي خلال فترة توليه قيادة القوة الجوية للجيش.

انتهي**س.ر

