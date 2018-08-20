ايران وارمينيا توقعان اتفاقية تعاون لانتاج سيارات زراعية

طهران/ 19 آب/ اغسطس- اعلن الملحق التجاري الايراني في ارمينيا عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركة لانتاج سيارات ومكائن زراعية.

وقال 'محسن رحيمي' ان الاتفاقية وقعت في وزراة التنمية الاقتصادية في ارمينيا بحضور مساعدي وزير الزراعة والاقتصاد الارميني.
وتنص الاتفاقية علي ان يقوم الجانب الايراني بتصدير المكائن الزراعية الي ارمينيا لتقوم بتجميعها.
انتهي**س.ر



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ايران وارمينيا توقعان اتفاقية تعاون لانتاج سيارات زراعية

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