ايران وارمينيا توقعان اتفاقية تعاون لانتاج سيارات زراعية

وقال 'محسن رحيمي' ان الاتفاقية وقعت في وزراة التنمية الاقتصادية في ارمينيا بحضور مساعدي وزير الزراعة والاقتصاد الارميني.

وتنص الاتفاقية علي ان يقوم الجانب الايراني بتصدير المكائن الزراعية الي ارمينيا لتقوم بتجميعها.

انتهي**س.ر

