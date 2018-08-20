قائد الحرس الثوري: اميركا تستهدف الشعب بالعقوبات

شيراز/ 19 آب/ اغسطس- قال قائد الحرس الثوري في طهران ان الاميركان سحقوا جميع القرارات وانهم يستهدفون اليوم ابناء الشعب بالعقوبات التي يفرضوها في الوقت الذي يدعون فيه الدفاع عن حقوق الانسان.

واضاف العميد محمد رضا يزدي في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان 'حقوق الانسان الاميركية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية' في شيراز 'نحن في موضوع حقوق الانسان يهمنا حق ابناء البشر ومسؤوليات الحكومات وان حقوق الانسان باعتبارها اساس القوانين الدولية تنص علي مكانة وشأن وكرامة الانسان في كل زمان ومكان.
واوضح ان اميركا قضت 93 عاما من عمرها البالغ 242 في الحروب وهي حروب خارجية لاعلاقه لها بها .
ووصف الازدواجية بانها احدي المعايير التي تقوم عليها حقوق الانسان الاميركية وقال في حقوق الانسان الاميركية الطفل الاسرائيلي يختلف عن الطفل الفلسطيني فاذا دافع الفلسطيني عن بلاده يطلق عليه الارهابي اما اذا بادر الارهابي بزرع قنبلة في بلده حينها سيكون من دعاة الحرية.
واوضح ان الميثاق الدولي ينص علي ان الانسان حر في عقائدة ودينه ولايحق لاحد ان يواجه ذلك فيما ان اميركا تعادي الاسلام بعلانية بذريعة ان الاسلام يخلق الحرب والارهاب والكراهية.
انتهي**س.ر



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قائد الحرس الثوري: اميركا تستهدف الشعب بالعقوبات

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