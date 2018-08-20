سياسي عراقي:اميركا تبيت نوايا عدوانية من وراء اصرارها علي البقاء في العراق

واوضح المتحدث الرسمي بأسم حركة كتائب حزب الله محمد محيي، اليوم الاحد، 'ان إصرار أمريكا علي إبقاء قواتها في العراق يدل علي نوايا عدوانية مبيتة، وانها تستخدم شماعة داعش لوضع العراق تحت مطرقة الإرهاب والفوضي'.

واكد محيي في تصريحات صحفية، انه 'علي الرغم من قرار مجلس النواب الذي الزم الحكومة العراقية بجدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق، الا ان هذه القوات المشبوهه مازالت تتحدي إرادة الشعب العراقي، وتصر علي فرض وجودها ونشر قواتها في مناطق واسعة، والجميع يعلم ان هدفها ليس مساعدة العراق في التصدي لعصابات داعش الاجرامية وانما لاعادة الاحتلال والهيمنة والسيطرة علي مقدراته، ومصادرة قراره السياسي والسيادي، ومنع القوي السياسية والشعبية العراقية من تشكيل حكومة وطنية ترفض الاملاءات الامريكية، واتخاذ العراق ساحة للعدوان علي شعوب المنطقة'.

واشار المتحدث الرسمي بأسم كتائب حزب الله في تصريحاته الي 'ان تلويحات المسؤولين الامريكان المستمرة بأن خطر داعش مازال قائما، يؤكد بما لا يقبل الشك ان أمريكا تستخدم شماعة داعش لفرض وجودها، وابتزاز العراق، ووضعه تحت مطرقة الإرهاب والفوضي وعدم الاستقرار، وسندان الاحتلال والهيمنة والتبعية المهينة، وهذا ما لا يقبل به شعبنا الابي ولا ترضاه كرامته وعزته، ولن يستسلم ويرضخ لهذا الإرهاب الأمريكي ولن يركن للطواغيت والظالمين'.

وشدد محي، قائلا 'ان مسؤولية بقاء القوات الامريكية تقع علي عاتق رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي الذي لم يحترم قرار مجلس النواب الذي الزمه بإخراج هذه القوات ووضع جدول زمني بذلك، بل انه علي العكس من ذلك تجاهل دخول اعداد إضافية من هذه القوات علي الرغم من انتهاء المعارك مع داعش، وامتلاك العراق القدرة الكاملة لمواجهة أي تهديدات جديدة'.

وجدد التأكيد علي موقف كتائب حزب الله الرافض لوجود أي قوات اجنبية علي الأراضي العراقية، عادّا هذا التواجد تحديا لإرادة الشعب العراقي واحتلال فاضحا، مشيرا الي ان جميع القوي الشعبية والسياسية تتحمل مسؤولية مواجهته ومنعه من تحقيق أهدافه ومخططاته المعادية للشعب العراقي ولشعوب المنطقة.

وطالب، مجلس النواب والحكومة القادمين ان يضعوا في اولوياتهم اخراج هذه القوات، ومحاسبة الجهات التي تواطأت لادخالها ومنحها غطاء لتواجدها غير الشرعي.

انتهي ع ص**س.ر

