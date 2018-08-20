المحكمة الاتحادية تصادق علي نتائج الانتخابات البرلمانية وتعلن اسماء الفائزين

وقال المتحدث الرسمي بأسم المحكمة اياد الساموك، في بيان بهذا الشأن، تداولته مختلف وسائل الاعلام العراقية، 'عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح الاحد(19/8/2018) بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، وقد دققت المحكمة الاسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد التدقيق والمداولة حول الاسماء الواردة والاعتراضات علي بعض منها، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر الاحد(19/8/2018) قرارها بالمصادقة علي الاسماء الواردة، وصدر القرار بأتفاق الاراء'.

وكان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات، قد ارسل يوم الخميس الماضي، السادس عشر من شهر اب-اغسطس الجاري، اسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي في الانتخابات البرلمانية للدورة الرابعة (2018-2022)، الي المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها، بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي، التي اظهرت وجود تطابق بنسبة 99% بين نتائج عمليات العد والفرز اليدوي، والنتائج الاولية التي كان مجلس مفوضية الانتخابات المجمد عن العمل قد اعلن عنها بعد حوالي عشرة ايام من اجراء الانتخابات في الثاني عشر من شهر ايار-مايو الماضي.

وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فأنه استنادا للدستور العراقي النافذ، يتحتم علي رئيس الجمهورية، دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة علي نتائج الانتخابات.

ويفترض ان تشهد الجلسة الاولي، التي يترأسها اكبر الاعضاء الجدد سنا، انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تأريخ التكليف.

واشار حرب في تصريحات صحفية الي 'ان الوضع لا يتحمل التأخير، ورئيس الجمهورية قد يدعو قريبا لعقد الجلسة الأولي لمجلس النواب، لأنه لن يدقق ولن يصادق علي النتائج، انما يتم تبليغه بمصادقة المحكمة علي النتائج، وبالتالي هو سيصدر مرسوما يدعو فيه مجلس النواب الجديد الي الانعقاد'.

انتهي ع ص**س.ر

