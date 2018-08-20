مساعد رئيس غرفة تجارة السليمانية:

عقوبات ترامب لن تؤثر علي علاقاتنا الاقتصادية مع ايران

بغداد/19 اب/اغسطس/ارنا-اكد مساعد رئيس غرفة تجارة محافظة السليمانية العراقية، ان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب علي الجمهورية الاسلامية الايرانية، لن تؤثر علي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاخيرة والاقليم.

وقال نوزاد غفور رباتي، في تصريحات صحفية، اليوم الاحد، نقلتها عن عدة وسائل اعلام محلية عراقية، 'انّ إجراءات الرئيس الامريكي دونالد ترامب المفروضة ضد ايران،'لم ولن تترك تأثيراً علي العلاقات الاقتصادية بين ايران واقليم كردستان'، مشيرا الي 'ان العلاقات التجارية بين الطرفين ستتواصل بغض النظر عمّا تتخذه واشنطن من إجراءات، مستدلاً علي ذلك بالنمو الذي شهدته هذه العلاقات في الآونة الأخيرة'.
وفنّد مساعد رئيس غرفة تجارة السليمانية الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام، حول إغلاق المعابر الحدودية بين ايران والاقليم، مؤكدا انه 'لايوجد أيّ قرار مُتّخَذ بشأن إغلاق معابر أو حدود بين الجانبين'.
واكد ايضا، 'عدم تسرُّب الحظر الامريكي الي التبادل التجاري بين ايران وكردستان'، معتبرا 'ان الاقليم هو الجانب المنتفع من هذا التبادل'.
ويرتبط اقليم شمال العراق، الذي يضم محافظات السليمانية واربيل ودهوك، بثلاثة معابر حدودية رسمية دولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، تتيح نقل كميات كبيرة السلع والبضائع المختلفة، وسفر الاف الاشخاص بين الجانبين يوميا، وبالتالي توفير فرص عمل لاعداد كبيرة من المواطنين العراقيين والايرانيين.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية، قد شرعت في السادس من شهر اب-اغسطس الجاري بتنفيذ حزمة عقوبات اقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، كوسيلة لارغامها علي تغيير سياساتها المعارضة لواشنطن، والداعمة لمحور المقاومة في المنطقة.
انتهي ع ص**س.ر



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العراق

غرفة تجارة السليمانية

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عقوبات ترامب لن تؤثر علي علاقاتنا الاقتصادية مع ايران

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