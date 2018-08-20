مصدر مسؤول : الصادرات الايرانية الي باكستان سجلت نموا بنسبة 66 بالمئة

وفي تصريح له اليوم الاحد، اوضح يوسفي بور ان قيمة الصادرات الايرانية الي باكستان خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغت 377 مليون دولار، فيما قدّرت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 227 مليون دولار.

واشار المسؤول التجاري الايراني الي ان الفترة المذكورة شهدت نموا كبيرا في مجال تصدير التمور والحلوي الي باكستان.

وفي سياق متصل، اكدت الاحصائيات الصادرة عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام اباد ان باكستان احتلت المركز الثامن بين البلدان الاكثر استيرادا للبضائع الايرانية خلال الربع الاول من العام (الايراني) الحالي.

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