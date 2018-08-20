قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة شقيق الاميرال شمخاني

طهران / 19 اب / اغسطس / ارنا – اصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي بيانا عزيّ فيه امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني 'الاميرال علي شمخاني' بمناسبة وفاة شقيقه 'هادي شمخاني'.

وبحسب المركز الاعلامي التابع لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فقد جاء بيان سماحته علي الشكل التالي :
'بسم الله الرحمن الرحيم
الاميرال علي شمخاني (ادام الله توفيقاته)
اعزيكم واعزي ذويكم المحترمين واسرة الفقيد بهذا المصاب؛ سائلا الباري تعالي له بالرحمة والغفران'.
علما الفقيد 'هادي شمخاني' (من مواليد 1952) الذي وافته المنية الخميس الماضي 16 اغسطس 2018، كان احد خبراء الشؤون النفطية البارزين في ايران.
وقضي الفقيد عمره الشريف في ساحات الدفاع المقدس؛ كما في مرحلة ما بعد 'الحرب المفروضة' كرّس جهوده علي تطوير صناعة النفط داخل البلاد.
انتهي ** ح ع



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قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة شقيق الاميرال شمخاني

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