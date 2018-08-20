لجنة الامن القومي النيابية تناقش الشكاوي الايرانية ضد امريكا

وفي تصريح له اليوم الاحد، قدم خوشرودي شرحا حول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي اليوم؛ مبينا ان الاجتماع النيابي انعقد بمشاركة مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية 'السيدة لعيا جنيدي'، ومساعد الشؤون القانونية لوزير الخارجية 'غلامحسين دهقاني'، ومساعد الشؤون القانونية والبرلمانية لوزير الدفاع واسناد القوات المسلحة 'رضا طلائي'، الي جانب ممثلين عن البنك المركزي ومركز دراسات البرلمان.

واوضح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، ان اجتماع اللجنة اليوم تطرق الي ملفي الدعوي التي رفعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد امريكا عند محكمة العدل الدولية، بشأن الحكم اللاقانوني الصادر ضد البنك المركزي الايراني، والقرار (الامريكي) حول مصادرة ملياري دولار من الاموال الايرانية وايضا نقض 'معاهدة الصداقة' الموقعة (عام 1955) بين ايران وامريكا، وعدم قانونية اجراء الرئيس الامريكي حول ما يسمي بـ 'عدم التزام ايران بالاتفاق النووي'، وانسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق، ومعاودتها لفرض الحظر ضد ايران.

وقال خوشرودي ان اعضاء اللجنة النيابية ناقشوا ايضا، موضوع الشكوي الايرانية المطروحة لدي محكمة التحكيم الدولية لحل النزاعات بين ايران وامريكا، فيما يخص العقود العسكرية والدفاعية التي وقعها البلدان (قبل الثورة الاسلامية) والاسس القانونية فضلا عن الوثائق التي تستند عليها الجمهورية الاسلامية في هذا السياق.

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