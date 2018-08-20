السفیر الایرانی فی باكستان : طهران مستعدة لتنمیة علاقاتها مع اسلام اباد

جاء ذلك خلال حوار خاص اجراه السفیر الایرانی الیوم الاحد مع مراسل 'ارنا' فی اسلام اباد وذلك علي اعتاب تشكیل الحكومة الجدیدة فی هذا البلد.

ونوّه هنردوست بالعلاقات التاریخیة المرموقة بین البلدین؛ مؤكدا ان الشعب الایرانی یحمل رؤیة ایجابیة تجاه التقدم الملحوظ فی باكستان؛ كما وصف الانتخابات الباكستانیة الاخیرة بانها خطوة ایجابیة باتجاه الدیمقراطیة وتحقیق مطالب الشعب فی هذا البلد.

ولفت السفیر الایرانی الي الطاقات الكبري التی یحظي بها البلدان لتطویر التعاون الثنائی فی المجالات الاقلیمیة والدولیة؛ داعیا الي توظیف المصالح المشتركة الكثیرة فی سیاق التعاون بین البلدین.

وتابع قائلا ان الحكومتین الایرانیة والباكستانیة قادرتان علي اتخاذ خطوات مؤثرة فی سیاق توطید اواصر التعاون الثنائی والمساهمة فی حل معضلات المنطقة.

واشار هنردوست الي الزیارة الاخیرة لرئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة اللواء باقری الي باكستان؛ مؤكدا انها فتحت صفحة جدیدة فی مجال التعاون، ولاسیما علي الصعید الامنی بین الجانبین.

وفی جانب اخر من حدیثه لمراسل 'ارنا'، اشار السفیر الایرانی الي تنامی حجم التعاون التجاری بین طهران واسلام اباد؛ مبینا ان التعاون الثنائی شهد طوال الاعوام الثلاثة الماضیة نموا من 500 ملیون دولار لیبلغ حالیا ملیارا واحدا وثلاثمائة ملیون دولار سنویا.

وتابع ان الظروف متاحة حالیا لمواصلة التقدم فی مجال التعاون التجاری؛ بما یستدعی تظافر الجهود الثنائیة لبلوغ حجم الـ 5 ملیارات دولار فی هذا السیاق.

واشار هنردوست الي ان باكستان تعانی الیوم من الشحة فی مجال الطاقة؛ مؤكدا استعداد ایران لتلبیة حاجاتها فی هذا الخصوص.

وتابع القول، ان مشروع انبوب الغاز بین ایران وباكستان (IP) من شانه ان یسهم فی سدّ حاجة الاخیرة الي الطاقة؛ لافتا الي انه رغم الاستثمارات بقیمة ملیاری دولار التی خصصتها الجمهوریة الاسلامیة لتفعیل هذا المشروع الاقتصادی لكنه لم یتم تدشینه حتي الان؛ ومتطلعا الي اكمال مشروع انبوب الغاز المشترك بین ایران وباكستان فی عهد الحكومة الباكستانیة الجدیدة.

وتطرق هنردوست الي الارهاب والتطرف؛ مؤكدا ان ذلك یشكل هاجسا مشتركا لدي طهران واسلام اباد.

كما اشار الي عملیات تهریب المخدرات بوصفها من التحدیات الامنیة التی تواجه البلدین؛ مؤكدا فی الوقت نفسه ان ایران وباكستان لدیهما آلیات واضحة وفاعلة فی مجال ادارة الحدود، بما یستدعی تظافر الجهود الثنائیة لاجتثاث جذور هذه المعضلات وتعزیز الامن والاستقرار فی المناطق الحدودیة المشتركة.

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