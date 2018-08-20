2/4 مليون زائر ايراني للاربعينيه يزورون العراق هذا العام عن طريق مهران

ايلام/19 اب/اغسطس/ارنا- قال مساعد وزير الداخلية ان من المتوقع أن يبلغ عدد زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام الذين يختارون منفذ مهران (غرب) لدخول العراق قد يبلغ مليونين واربعمائة الف زائر.

واضاف 'عبدالهاشم حسن نيا' اليوم الاحد خلال تفقدة منفذ مهران الحدودي انه نظرا لقرب موعد زيارة الاربعين وتوافد الزوار للذهاب الي العراق فأن وزارة الطرق وبناء المدن ومعها جميع القطاعات في لجنة البني التحتية تسخر جميع طاقاتها ليتكمن الزوار من تأدية المراسم بيسر وامان.
وبين حسن نيا ان وزارة الطرق وبناء المدن تقوم بتطوير شبكة الطرق المؤدية الي مهران من ايلام و دهلران مؤكدا افتتاح الخط السريع لهذين الطريقين بنهاية العام الايراني القادم.
وتوقع مساعد وزير الداخلية ان يتوافد هذا العام مليونان واربعمائة الف زائر عن طريق منفذ مهران لاداء مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام مضيفا ان كلا من منافذ مهران وجزابه و شلمجه تخصص هذا العام لتوافد الزوار فيما سيتم اتخاذ القرار بشان منفذ خسروي لاحقا في وزارة الداخلية.
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2/4 مليون زائر ايراني للاربعينيه يزورون العراق هذا العام عن طريق مهران

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