غرفة التجارة الايرانية تؤكد ضرورة انضمام البلاد الي مجموعة العمل المالي الدولية

واكد البيان انه 'نظرا للنتائج السلبية الناجمة عن غسيل الاموال والتي من شأها ان تتسرب عبر الاسواق الي داخل البلاد، تقتضي الضرورة علي تعميم القوانين الدولية لمكافحة غسيل الاموال في الصعيد العالمي فورا'.

وحذّر البيان من 'الآثار السلبية' المترتبة علي عدم اتباع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، من 'احتمال فرض العزلة المالية علي البلاد'.

واشارت غرفة التجارة الايرانية في بيانها الي ان 'التزام (ايران) بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، تضمن للبلدان الاخري بان التعاون المالي مع ايران لا يحمل مخاطر كبيرة؛ لكن في حال عدم التزام ايران بالتوصيات الصادرة (في 40 بندا) لهذه المجموعة الدولية، فإن ذلك سيؤدي قطعا الي العزلة المالية للبلاد'؛ علي حد البيان.

ويري اعضاء غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية ايضا، ان 'الحظر المفروض علي ايران من شأنه ان يخلف اثارا كبيرة علي التعامل المالي الدولي في ايران؛ وعليه ينبغي توفير الظروف التي تتيح للبلاد امكانية الحصول علي عضوية مجموعة العمل المالي الدولية، وبما يؤدي نوعا ما الي تعديل القيود المستقبلية في هذا الخصوص'.

واعرب البيان عن ارتياح غرفة التجارة الايرانية 'للقرارات' الصادرة مؤخرا عن البرلمان الايراني بما ينص علي قبول جانب من بنود قوانين مكافحة غسيل الاموال؛ متطلعا الي مناقشة البنود الاخري لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي والمصادقة (النيابية) عليها في اسرع وقت ممكن.

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