الحكومة مستعدة لاصلاح السياسات الاقتصادية

واعتبر جهانغيري خلال اجتماعة بمجموعة من علماء الاقتصاد الشباب ان الادارة المناسبة للبلاد و الحيلولة دون تعرض الشعب لمصاعب في ظل الحظر من اولويات الحكومة وقال: يجب علينا إنشاء آليات فعالة لإدارة البلاد بحيث لا تتعرض فيها حياة الشعب والموسسات الاقتصادية للضرر.

وبين جهانغيري ان الامريكان أنشاؤا غرف تفكير لعمليات الحظر علي ايران مؤكدا علي ضرورة البرمجة الدقيقة واتخاذ القرار المناسب لاحتواء الحظر بحيث لا يترك اثرا سلبيا علي الشريحة ذات الدخل المحدود.

ورحب رئيس لجنة توجيه الاقتصاد المقاوم بالنقد ذات الطابع العلمي والخبروي للسياسات الاقتصادية وقال بصفتي نائبا لرئيس الجمهورية يجب علي الدفاع عن سياسات الحكومة ولكن في الوقت نفسه مستعدون لاصلاح السياسات الاقتصادية الحكومية لنزيد من كفاءتها.

وطالب جهانغيري خبراء الاقتصاد المشاركين في الاجتماع بتوظيف جميع طاقاتهم وكفاءاتهم التطبيقية والميدانية لاحتواء الحظر المفروض والادارة الفضلي للبلد فضلا عن عرض توصيات ومقترحات تخدم ادارة البلاد في ظل ظروف الحظر.

انتهي**م م** 1718

