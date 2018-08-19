الجمارك الايرانية الاولي عالميا في ضبط المخدرات الحديثة

طهران/19 اب/اغسطس/ارنا- اعلنت منظمة الجمارك العالمية ان جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الاولي عالميا في مجال ضبط المخدرات الحديثة.

وافاد تقرير صادر اليوم الاحد عن منظمة الجمارك العالمية ان الجمارك الايرانية ضبطت خلال العام الماضي 424 عملية لتهريب مخدر المارجوانا؛ وبذلك فقد احتلت المركز الاول عالميا وتلتها بنغلادش بـ 131 عملية، ومن ثم قطر بـ 61 عملية ضبط للمخدرات.
ويضيف التقرير الدولي، ان جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية احرزت علي مدي عامين (2016-2017) المركز الاول عالميا في ضبط المخدرات.
وفي السياق نفسه، تشير الاحصائيات ذات الصلة ان جمارك الجمهورية الاسلامية ضبطت خلال العام الماضي (انتهي في 20 مارس 2018) 153 طنا من انواع المخدرات.
انتهي**م م / ح ع**



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الجمارك الايرانية الاولي عالميا في ضبط المخدرات الحديثة

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