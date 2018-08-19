عضو في تكتل الأمل النيابي:

سؤال 10 نواب من ظريف حول النظام القانوني لبحر قزوين

طهران/ 19 آب/ اغسطس/ ارنا - قال عضو تكتل ' اميد' الأمل في مجلس الشوري الاسلامي، إن سؤال 10 نواب من وزير الخارجية حول حصة إيران من النظام القانوني لبحر قزوين تم تقديمه الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي.

وأضاف 'قاسم ميرزايي نيكو' في حديث مع مراسل ارنا اليوم الأحد، إن الجهاز الدبلوماسي يجب أن يقدم توضيحات حول دوره في صياغة مسودة معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين المعدة من قبل روسيا وأساس التقسيم وسبب تحديد حصة روسيا وكازاخستان، و المفاوضات التي جرت.
واشار بأن هذا السؤال وبعد تقديمه الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي سيحال إلي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومن المقرر النظر فيه في اللجنة.
وقال النائب ميرزايي نيكو: لقد ازدادت الحساسية تجاه حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحصتها من النظام القانوني لبحر قزوين، وهناك قلق من أن هذه الأمور غير مضمونة في المسودة، و نود مناقشة هذه القضايا مع وزارة الخارجية بشفافية .
و وقع رؤساء دول حوض بحر قزوين يوم الأحد 12 أغسطس، أثناء قمتهم التي عقدت في مدينة أكتاو الكازاخستانية اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

تكتل الأمل

ظريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سؤال 10 نواب من ظريف حول النظام القانوني لبحر قزوين

معظم المشاهدات

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

دولة القانون: يكشف عن موعد الاعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

جهانغیری : الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لیست فی مأزق

جهانغیری : الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لیست فی مأزق

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

علی لاریجانی: الإنقلاب العسكری فی 19 اغسطس 1953 كان مكراً عالمیاً

ایران وسوریا تتفقان علي التعاون الاقتصادی الاستراتیجی

ایران وسوریا تتفقان علي التعاون الاقتصادی الاستراتیجی

وزير الخارجية الصيني يؤكد علي تطوير التعاون مع ايران

في اتصال هاتفي مع ظريف

وزير الخارجية الصيني يؤكد علي تطوير التعاون مع ايران

أحدث الأخبار

الجمارك الايرانية الاولي عالميا في ضبط المخدرات الحديثة

الجمارك الايرانية الاولي عالميا في ضبط المخدرات الحديثة

سؤال 10 نواب من ظريف حول النظام القانوني لبحر قزوين

عضو في تكتل الأمل النيابي:

سؤال 10 نواب من ظريف حول النظام القانوني لبحر قزوين

جهانغيري: الاوروبيون إلتزموا بتعويض ايران

في لقاء مع وكالة إرنا:

جهانغيري: الاوروبيون إلتزموا بتعويض ايران

شخصيات فلسطينية : تصعيد الهجمة الصهيونية علي `الأقصي` يُنذر بحرب دينية وشيكة

خاص 'إرنا':

شخصيات فلسطينية : تصعيد الهجمة الصهيونية علي 'الأقصي' يُنذر بحرب دينية وشيكة

ظريف في ذكري انقلاب 19 أغسطس 1953: الانقلاب لن يتكرر

ظريف في ذكري انقلاب 19 أغسطس 1953: الانقلاب لن يتكرر

موضوعات مرتبط