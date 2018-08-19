سؤال 10 نواب من ظريف حول النظام القانوني لبحر قزوين

وأضاف 'قاسم ميرزايي نيكو' في حديث مع مراسل ارنا اليوم الأحد، إن الجهاز الدبلوماسي يجب أن يقدم توضيحات حول دوره في صياغة مسودة معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين المعدة من قبل روسيا وأساس التقسيم وسبب تحديد حصة روسيا وكازاخستان، و المفاوضات التي جرت.

واشار بأن هذا السؤال وبعد تقديمه الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي سيحال إلي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومن المقرر النظر فيه في اللجنة.

وقال النائب ميرزايي نيكو: لقد ازدادت الحساسية تجاه حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحصتها من النظام القانوني لبحر قزوين، وهناك قلق من أن هذه الأمور غير مضمونة في المسودة، و نود مناقشة هذه القضايا مع وزارة الخارجية بشفافية .

و وقع رؤساء دول حوض بحر قزوين يوم الأحد 12 أغسطس، أثناء قمتهم التي عقدت في مدينة أكتاو الكازاخستانية اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته.

انتهي** 2344

