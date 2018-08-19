في لقاء مع وكالة إرنا:

جهانغيري: الاوروبيون إلتزموا بتعويض ايران

طهران/19/آب/اغسطس/إرنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري: إنّ اوروبا تعهدت لايران بتعويضها ما لحقتها من خسائر جراء خروج الشركات الاوروبية الخاصة من البلاد وذلك عبر إدخال شركات صغري ومتوسطة بديلة وايجاد سبل اُخري جديدة.

وعلي هامش زيارته لوكالة إرنا وفي تصريح أدلي به لمراسلنا حول الرزمة الاوروبية الهادفة الي الحفاظ علي الاتفاق النووي وتلبية مطالب ايران أضاف جهانغيري بأنّ الإتفاق النووي خلق خير فرصة للبلاد كي تمضي في طريق تنموي وتحصل علي مكانة مرموقة في الاوساط الدولية معتبراً ذلك ضربة وجهتها واشنطن لنفسها بسبب انسحابها من الإتفاق النووي.
وأكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية علي مساعي ايران للحفاظ علي مصالحها الواردة في الإتفاق النووي واصفاً الأمريكيين بأنهم هم الذين اُصيبوا بعزلة إذ لم تسايرهم في مواقفهم المعادية لايران سوي دولتين أو ثلاث دول.
وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية بأنّ مساعي الحكومة باتت الآن مركِّزة علي الإقتصاد المحلي ومعالجة قضايا الشعب عبر توظيف الكفاءات الداخلية مشيراً الي السعات الطبيعية والثروات والمصادر البشرية الهائلة التي تتمتع بها ايران فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز.
ولفت جهانغيري الي إهتمام ايراني بمتابعة الحوار مع الدول الخمس الباقية في الإتفاق النووي معرباً عن رضا الدبلوماسية الايرانية حيال الأداء الاوروبي والصيني والروسي بالنسبة لواجباتها الاقتصادية المكلفة بها بناء علي الإتفاق النووي.
وتطرق جهانغيري الي مساعي ايران الرامية لايجاد سبل تساعدها علي مواصلتها بيع النفط والتخطيط للبلد دون إعتبار نشوب حرب أو بدء مفاوضات مع الجانب الامريكي حسب تعبير سماحة قائد الثورة الإسلامية والإنطلاق في هذا المسار.
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جهانغيري: الاوروبيون إلتزموا بتعويض ايران

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