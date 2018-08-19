شخصيات فلسطينية : تصعيد الهجمة الصهيونية علي `الأقصي` يُنذر بحرب دينية وشيكة

وبدورها نبهت مرجعيات دينية ، و هيئات رسمية داخل المدينة المقدسة إلي أن تكرار هذا الإغلاق ينذر بتصعيد الهجمة علي المسجد ؛ الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً يتجاوز حدود الأهالي المحاصرين من أبناء المدينة المحتلة.

وفي الإطار، قال مدير 'الأقصي' الشيخ عمر الكسواني لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، :'إن الاحتلال يسعي عبر افتعال الأحداث التوتيرية ، و ربطها بالمسجد إلي جعل هذه الإغلاقات مسألة اعتيادية يمكن التسليم والقبول بها'.

ولفت 'الكسواني' في معرض حديثه، :'إن العدو يهدف من خلال هذه الانتهاكات الموصوفة إلي إشعال فتيل حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها'.

و يتفق وزير الأوقاف و الشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس مع هذا الموقف ، معتبراً أن كل ما يمارسه الاحتلال داخل المسجد وفي محيطه ما هو إلا تمهيد للسيطرة الكاملة عليه تمهيداً لتقسيمه.

وشدد 'ادعيس' علي أن استمرار هذه العربدة 'الإسرائيلية' سيدفع بالمنطقة لحرب عقائدية ستكون عواقبها سيئة علي المحيط بأسره ، وليس فقط علي الأرض الفلسطينية السليبة.

وذكّر الوزير بأن انتهاكات الاحتلال تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية علي حد سواء.

وبدوره، أوضح وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني أن ما يجري في الآونة الأخيرة يندرج ضمن مخطط يديره الاحتلال بهدف حسم قضية 'الأقصي'، و إخراجه من أية مسارات سياسية مستقبلية.

واعتبر 'الحسيني' هذا العدوان المتصاعد مؤشراً خطيراً علي أن الأوضاع داخل القدس أقرب للانفجار من أي وقت مضي ، وهو ما يتطلب تحشيداً للطاقات علي مستوي عربي و إسلامي من أجل إنقاذ المدينة.

وكانت رئاسة السلطة الفلسطينية عقدت خلال الساعات الماضية اجتماعاً طارئاً في رام الله المحتلة ؛ للوقوف علي آخر التطورات الحاصلة في المدينة المقدسة.

وقال مستشار رئيس السلطة للشئون الخارجية والعلاقات الدولية د. نبيل شعث، :'إن الرئاسة اتخذت قراراً بالتصعيد مع الاحتلال رداً علي هجمته بحق الأقصي'.

وأشار إلي أن التوجه الآن هو التحرك نحو تعليق عضوية الكيان الغاصب في الأمم المتحدة.

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